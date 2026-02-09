Errori tecnici e gestione arbitrale: la Ducato Spoleto Futsal si rivolge al Giudice Sportivo

La Ducato Spoleto Futsal comunica alla stampa di avere presentato formale preavviso di reclamo al Giudice Sportivo Territoriale CRU della FIGC per la verifica della sussistenza di uno o più errori “tecnici” nel corso della partita Ducato Spoleto Futsal-Avvera Gubbio, disputatasi a Spoleto nella giornata dello scorso sabato 7 febbraio. Pur essendo consapevole che l’accertamento di quanto sopra potrebbe determinare la ripetizione della partita, la società non intende moralmente disconoscere il valore della vittoria maturata sul campo di un avversario anch’esso più vittima che carnefice di quanto accaduto sul parquet.

Nello specifico la Ducato intende fare valutare in primis il comportamento del terzo ufficiale (cronometrista) che, nel corso del 4’ del secondo tempo, ha preteso che il primo arbitro, diversi secondi dopo l’accaduto, prendesse nei confronti della società la decisione disciplinare dell’espulsione a carico del tesserato Ceccarelli e quella tecnica dell’assegnazione di un calcio di rigore a favore dell’avversario; al riguardo chiederà che si accerti che il cronometrista abbia riportato il cronometro al momento in cui è stato commesso l’eventuale fallo che ha determinato il suo intervento quanto meno irrituale.

La Ducato intende anche fare valutare quanto successo nel corso del 13’ del secondo tempo, allorquando, a seguito di una contemporanea doppia espulsione, al momento della marcatura della nostra squadra, la terna arbitrale, dopo un consulto di qualche minuto, ha deciso di proseguire la partita, permettendo l’ingresso in campo ad un giocatore avversario e obbligandoci di fatto a giocare in inferiorità numerica per 25 secondi: cosa non dovuta da regolamento. Per quanto concerne il secondo episodio, a scopo puramente chiarificante dell’accaduto, si allega un breve video di quanto successo.

La Ducato, nella persona del presidente e di quanti si sono spesi in questi anni per la riuscita e tenuta del suo progetto Futsal, comprende l’importanza del vulnus che si andrebbe ad aprire, ma in questo modo vuole tutelare il lavoro fatto ed il pubblico che la segue al Palazzetto ogni settimana e che si trovano ad essere stanchi del pesante logoramento che si è creato in tutta questa stagione con chi dovrebbe garantire non solo la regolarità delle partite, ma anche e soprattutto che il tutto si svolga con serenità e pacatezza.