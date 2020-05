Erba alta nel verde attrezzato di Castel Ritaldi, i chiarimenti del sindaco

Elisa Sabbatini: “Fare critiche sterili piuttosto che costruttive è desolante e deludente. I lavori sono stati già affidati. Invito il consigliere a restare più aggiornato”

(DMN) Castel Ritaldi – a poche ore dalla denuncia social (di cui abbiamo parlato anche su queste colonne) del consigliere comunale di minoranza per la lista SiAmo Castel Ritaldi, Luca Terenzi, riguardo il mancato sfalcio dell’erba nel verde attrezzato di via Scugliano, a ridosso della piscina comunale e a due passi dal Municipio, arrivano i chiarimenti del sindaco Elisa Sabbatini.

“Proprio in questo periodo così difficile – scrive il primo cittadino- fare critiche sterili piuttosto che costruttive è desolante e deludente .

Al momento della riapertura gli operai e l’assessore hanno subito provveduto a recuperare il tempo perso a causa del lockdown.

Stiamo lavorando in maniera organizzata e determinata: a tal proposito proprio il 18 maggio scorso, è stata pubblicata la determina n. 60 di affidamento lavori sfalcio verde pubblico, pertanto ci tenevo a precisare che i lavori sono stati già affidati e invito il consigliere a restare più aggiornato, non voglio pensare che sia stato strumentalizzato tale argomento per accattivarsi consensi.

Nel periodo dell’emergenza il personale era in smart working o in ferie come stabilito dal Dpcm a tutela della saluti di tutti, ed è stato questo il nostro primo pensiero.

Confidiamo di concludere i lavori nel più breve tempo possibile al fine di garantire il servizio.

Il parco e il fontanello rimarranno chiusi fino al 15 giugno 2020 come da ordinanza pubblicata, per evitare assembramenti. Ci dispiace di non poter permettere l’utilizzo di tali beni pubblici, ma credo sia necessario dare priorità alla nostra salute. Confido – conclude la Sabbatini- in una collaborazione fattiva da parte di tutta l’opposizione e la comprensione dei cittadini rispetto alle scelte prese”.