Erasmus Days, conferenza nell’ex chiesa di Sant’Agata

Improve your Erasmus, Improve your Skills, Improve your Life!

Se lo puoi immaginare, lo puoi fare! Le competenze ai tempi di Erasmus +

In occasione degli Erasmus Days “6 Giorni per far risplendere l’Europa” Umbria Training Center, agenzia formativa attiva nel settore della formazione professionale e della mobilità internazionale, promuove una conferenza sulle opportunità di mobilità all’estero destinate a studenti e docenti e finanziate dalla Commissione Europea.

Gli #ErasmusDays 2023 sono stati lanciati ufficialmente il 9 maggio, nel Giorno dell’Europa e nel giorno di avvio dell’Anno Europeo delle Competenze. Questa settima edizione, promossa da tutte le Agenzie nazionali Erasmus+ con il patrocinio della Commissione europea, in particolare di Mariya Gabriel, Commissaria EU per Innovazione, ricerca, cultura, istruzione e giovani, vuole mettere in luce la diversità culturale dell’Europa e le numerose opportunità di apprendimento che offre.

L’incontro è organizzato in collaborazione con Dirigenti Scolastici, Referenti, Coordinatori, Tutor, Partner Stranieri di Spagna, Francia, Irlanda, Grecia, Cipro, e studenti e studentesse di istituti titolari o partner di accreditamenti VET e di progetti di mobilità Erasmus+ quali: IPSEOASC “G. De Carolis” di Spoleto, Istituto Alberghiero di Assisi, IIS “Baldelli Patrizi Cavallotti” di Città di Castello, I Circolo Didattico Spoleto XX Settembre, IPIA “Orfini” di Foligno, Cnos FAP Umbria, IIS Tecnico e Professionale “A. Casagrande – F. Cesi” Terni, I.I.S “Sansi Leonardi Volta” di Spoleto, I.P. “Santarella-De Lilla” di Bari, I.I.S.S “G. Ferraris” di Molfetta, IPSEOA “Carlo Porta” di Milano, Federalberghi Umbria, I.C. Franco Storelli di Gualdo Tadino, IISTP “Spagna-Campani” di Spoleto, I.I.S “R. Casimiri” di Gualdo Tadino, IPSIA “Sandro Pertini” di Terni, il Polo Tecnico “Franchetti-Salviani” di Città di Castello. Tra le istituzioni interverranno rappresentanti dell’INAPP Autorità di Gestione del Programma Erasmus+, del Comune di Spoleto, del Museo Archeologico Nazionale di Spoleto, del Comune di Scheggino e della Rete Belc della Commissione Europea. Sono stati invitati rappresentanti della Regione Umbria e dell’Ufficio Scolastico Regionale Umbria.

L’evento si terrà presso la Ex Chiesa di Sant’Agata – Museo Archeologico Nazionale di Spoleto, in via Sant’Agata, Venerdì 13 ottobre 2022 dalle 9.00 alle 13.00.

Obiettivi dell’incontro sono: promuovere la ricchezza della mobilità europea e i successi del Programma Erasmus+, condividere la propria esperienza Erasmus+ e rivivere ricordi indelebili delle esperienze di mobilità appena realizzate diffondere i risultati e le competenze acquisite, scoprire le nuove opportunità del Programma, confrontarsi con altre esperienze e programmare nuove avventure formative!

L’iniziativa si colloca tra gli eventi di sensibilizzazione dell’Anno Europeo delle Competenze, coordinato per l’Italia da INAPP, che ha l’obiettivo di motivare istituzioni europee, Stati membri, parti sociali, imprese e lavoratori dell’Unione a investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze per superare la carenza di manodopera e responsabilizzare gli individui a partecipare attivamente alle transizioni in corso del mercato del lavoro attraverso la formazione continua.

Seguiranno due Think Tank di approfondimento e confronto, sugli elementi di qualità delle mobilità per lo sviluppo di competenze tecnico professionali degli studenti in ambito Work Based Learning, e sul miglioramento della qualità dei corsi di formazione all’estero dedicati al personale della scuola, con la partecipazione di esperti del settore.