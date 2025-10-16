ERASMUS DAYS 2025: From Values to Vision – Erasmus Leads the Way

Gli Erasmus Days sono una celebrazione internazionale del programma Erasmus+. Durante queste giornate, le persone di tutto il mondo si riuniscono, organizzano e partecipano a eventi che celebrano i progetti e le opportunità proposte dal programma Erasmus+ .

I valori dell’Unione europea, diventano esperienze vissute e da condividere. Dirigenti scolastici, docenti, tutor accompagnatori e discenti si confronteranno su qualità, ruoli e professionalità per il successo dei partecipanti e del Programma Erasmus+.

Umbria Training Center celebra chi ha voluto e interpretato l’Erasmus nelle proprie organizzazioni, il 17 Ottobre 2025 presso Agri Relais Il Baio, con tavoli di confronto e laboratori Erasmus + .

Ogni anno cerchiamo di migliorare il nostro operato, facendo sì che il Programma Erasmus sia sempre più veicolo di trasmissione di comuni valori europei di responsabilità, autonomia, consapevolezza, partecipazione alla vita democratica, delle regole di convivenza, del sano divertimento.

Quest’anno Umbria Training Center propone un tavolo di discussione sui ruoli e responsabilità del Mondo Erasmus +, con interventi e testimonianze di Dirigenti Scolastici, DSGA, Referenti Erasmus e Tutor Erasmus degli istituti membri del nostro network internazionale. Saranno presenti il Sindaco del Comune di Spoleto Andrea Sisti e l’Assessora Luigina Renzi, Rappresentanti di INAPP e dell’ufficio Scolastico Regionale, delegati da Associazioni d’Impresa.

Seguirà il workshop tematico “Obiettivi, Comunicazione e Motivazione” condotto da Savino Tupputi – Trainer & Coach presso The Coaching Way, Docente “Soft Skills” Università degli Studi di Perugia Dip. Economia Terni – Docente “Comportamento Organizzativo” ITS Umbria Academy Terni.