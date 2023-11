Entrèe nei ristoranti del territorio con i prodotti ‘Terre del Ducato di Spoleto’

Ecco dove

Continua la promozione delle aziende agricole del territorio riunite nell’ATS ‘Terre del Ducato di Spoleto’ di cui il Comune di Spoleto è capofila, nell’ambito del progetto finanziato dal Gal Valle Umbra e Sibillini finanziato con il Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020.



È iniziata nei giorni scorsi una collaborazione con dodici ristoranti del territorio spoletino a cui sono stati consegnati i prodotti delle aziende agricole locali del progetto, tra cui olio, legumi, confetture e pane, che verranno omaggiati come entrée agli ospiti.



I ristoranti che hanno aderito al circuito sono La Torretta, Albergo Clitunno, Ristorante Due Querce, Ristorante Apollinare, Enoteca Ristorante Il Tempio del Gusto, Zeppelin, Caffè degli Artisti, Hotel dei Duchi, Ristorante Bar Canasta, Taverna dei Duchi, Ristorante Zengoni e Le Casaline di Zeppadoro Benedetto.



L’iniziativa arriva al termine delle numerose attività svolte nel corso dei mesi estivi, a partire dalla partecipazione al Giardino del Festival durante l’ultima edizione del Festival dei Due Mondi, uno spazio all’interno del prestigioso giardino di Palazzo Campello, in cui si sono svolti incontri e approfondimenti con artisti e ospiti, il tutto accompagnato da degustazioni di vini e aperitivi con i prodotti delle aziende partner.



Aziende che sono state poi protagoniste anche di “Scopri la qualità a KM0”, iniziativa organizzata a Palazzo Mauri in cui gli ospiti hanno avuto l’opportunità di ricevere in dono la Bag de “Le Terre del Ducato di Spoleto” con prodotti e materiale promozionale del progetto. Un’occasione che ha permesso alle aziende di partecipare alla Mostra mercato a km0, esponendo e vendendo i propri prodotti. La Bag è stata distribuita anche in occasione dello spettacolo teatrale Cascas d’OvO di Jonas&Lander con Jonas Lopes, Lander Patrick, che si è tenuto a luglio al Complesso Monumentale di San Nicolò.



Sempre al San Nicolò, nel mese di settembre, si è svolto il convegno “Alimentazione sana per un corpo sano: ma cosa intendiamo per sano? Un viaggio attraverso territorio, cultura e sport” curato dalle dottoresse Manuela Germani e Giulia De Iaco e moderato dagli assessori Giovanni Maria Angelini Paroli e Luigina Renzi, al quale è seguita una degustazione di prodotti tipici delle aziende agricole partecipanti all’ATS.



Ad ottobre sono state invece realizzate nel territorio altre iniziative promozionali, connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali con la partecipazione ai mercati settimanali di via Cacciatori delle Alpi e di piazza d’Armi, in cui sono stati distribuiti gratuitamente i prodotti a KM0 delle aziende agricole locali aderenti al progetto tra cui legumi, farine, olio, vino, confetture e zafferano, al fine di garantire un’ampia promozione del territorio spoletino con le sue peculiarità culinarie.