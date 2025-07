Entra nel vivo la manifestazione Accade d’estate a Spoleto. I prossimi appuntamenti

Proseguono gli appuntamenti dell’edizione 2025 di “Accade d’estate a Spoleto”, tre mesi di appuntamenti per oltre cinquanta iniziative organizzate dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni locali e gli enti del territorio.

Venerdì 18 luglio alle ore 21, al Complesso Monumentale di San Nicolò, si terrà Over the rainbow concerto nell’ambito del Premio Cristian Panetto. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Cristian Panetto con il sostegno della Fondazione Monini e della Fondazione CARISPO, sarà presentata da Alessandro Cavalieri per la direzione artistica di Claudio Scarabottini (organizzazione di Carlo Calandri e il coordinamento di Elisa Ranucci).

Tre gli appuntamenti proposti dalla Proloco di Monteluco, tutti previsti all’ingresso del Bosco Sacro. Sabato 19 luglio alle ore 21, si svolgerà la conferenza pubblica di astronomia sulla luna a cura del professore Fabrizio Vitali, mentre domenica 20 luglio alle ore 18.15 è in programma il concerto del Trio lirico due voci, a cura del M° Gabriele Francioli. Sabato 26 luglio alle ore 18 verrà presentato il libro “111 Luoghi di San Francesco che devi proprio scoprire” di Fabrizio Ardito.

Domenica 20 luglio, dalle 17 alle 20, prenderà vita il percorso artistico frutto del progetto “Open windows” realizzato da Nyla van Ingen e Myriam Laplante, che si snoderà tra le vie e le piazze del centro storico (da piazza delle Genga fino a via degli Eremiti, passando per vicolo di Visiale, via Brignone, via dei Duchi, via San Gregorio di Sinagoga). Sette finestre aperte lungo l’itinerario con lavori sonori di sette artisti attivi nei campi della sound art, musica, performance e hybrid media: Jap Blonk (Olanda), Fabio Giorgi Alberti (Italia), Milutin Gubash (Canada), David Krippendorff (Germania), Maurizio Nannucci (Italia), Giancarlo Neri (Italia), Petra Ronner (Svizzera).

Dato il successo degli scorsi anni tornano il “Festival delle Regioni d’Italia” e “Spoleto sul palco band”, due iniziative, giunte rispettivamente alla IV e III edizione, che si terranno al Complesso monumentale di San Nicolò.

La IV edizione del Festival delle Regioni d’Italia, organizzato dalla Federazione Italiana Teatro Amatoriale (FITA), insieme a FITA Umbria e FITA Perugia e con la collaborazione del Comune di Spoleto, è in programma dal 22 al 26 luglio, con inizio sempre alle ore 21, con quattro compagnie di teatro amatoriale selezionate a livello nazionale in rappresentanza di altrettante regioni. Martedì 22 luglio si inizierà con il Lazio e la compagnia Ad Hoc che presenterà lo spettacolo “Na coccarda tricolore” di Piero Papale, per poi proseguire mercoledì 23 con la compagnia ligure Ramaiolo in scena e il suo “Cacelotti e Ciantafurche. L’unificasion du portu e d’ineia” di Lucetto Ramella. Giovedì 24 luglio sarà la volta della compagnia piemontese Spasso Carrabile che presenterà “Cirio, orgoglio italiano”, mentre venerdì 25 è in programma lo spettacolo “Gatta ci cova”, scritto da Antonio Russo Giusti e messo in scena dalla compagnia siciliana Il Belvedere.

Dal 26 luglio all’1 agosto, al Complesso monumentale di San Nicolò, si terrà “Spoleto sul palco music band”, sette serate per un totale di 27 gruppi musicali.

Sabato 26 si esibiranno Saiph (ore 20.00), Strimpella (20.30), Giacomo Trisciani (21.30), Cooperazione Rock (22.00) e Saverio Mariani-Neo (23.00). ​Domenica 27 luglio sarà la volta di Quelli che non (20.00), Pazzo di lei (21.00), Sei Minuti a mezzanotte (22.00), I motivatori Folli (23.00), mentre lunedì 28 luglio saliranno sul palco Sbrock Band (20.00), Mixtapes (21.00), Logaritmo (22.00), Ariasonoio (23.00).

Martedì 29 il programma prevede Sandro Birocchi (20.00), La S. Volta (20.30), Cosmiko (21.00), I profeti di Periferia (22.00), Cambio Palco (23.00) a cui seguiranno mercoledì 30 luglio i 51s. Road (20.00), Ripostiglio delle Scope (21.00), Carlo Alberto (22.00) e Music Travel Band XL (23.00).

Prima di lasciare spazio al concerto di chiusura, previsto per venerdì 1 agosto alle ore 20.00 con The Apaches che celebreranno il 62° anniversario della band, giovedì 31 luglio sono attesi al San Nicolò i gruppi Quintessenza (20.00), Perché no (21.00), Ragni a 4 Zampe (22.00) e Zona Ruvida (23.00).