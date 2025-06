Enrico Morganti: “Orgoglioso di portare la voce di Spoleto nella Consulta Cultura dell’ANCI Umbria”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Emozionato, felice e orgoglioso di rappresentare Spoleto nella Consulta Cultura dell’ANCI Umbria, di cui sono stato nominato membro.



Rappresentare Spoleto è di per sé già un onore, da amministratore locale. Poter fare rete sulla cultura con gli altri comuni umbri in ANCI è una possibilità da non perdere, soprattutto per una città che ha la cultura come cuore pulsante.



La città del Festival dei Due Mondi, del Teatro Lirico Sperimentale, di varie realtà culturali che rappresentano delle eccellenze in Italia e nel mondo può sicuramente dare tanto per fare crescere questo settore, e può anche imparare molto dallo scambio e l’unione con altre città. La candidatura congiunta con Foligno a Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027 dimostra che, facendo squadra, in un piccolo territorio come il nostro, si possono portare avanti dei progetti concreti, partecipati, ambiziosi e realizzabili.



Questa nomina arriva in un momento importante per il Movimento 5 Stelle in Umbria, che per la prima volta entra nelle Consulte regionali ANCI. È il frutto di un lavoro serio e di squadra, guidato dall’assessore narnese Luca Tramini, a cui va il mio grazie e le congratulazioni per la nomina a presidente della Consulta Trasporti.



Un grande in bocca al lupo anche agli altri colleghi del Movimento nominati: Arianna Antonini (Narni, Sanità), Diego Diomedi (San Gemini, Agricoltura) e Domenico Mimmo Marchetti (Piegaro, Sicurezza). Insieme possiamo fare la differenza, soprattutto nelle sedi dove si costruiscono le politiche locali comuni.



Enrico Morganti (Consigliere comunale Movimento 5 Stelle Spoleto)