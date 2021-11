Enrico Calandri, Lewis e Owens pronti per una grande stagione di Canicross

Nel mirino anche i Campionati Mondiali a Pledran in Francia

Con l’inizio della stagione invernale è partito il calendario del canicross in italia, sport in cui il conduttore umano corre insieme al proprio cane in un percorso trail tramite un’apposita attrezzatura.

Specialista di questa disciplina cinofila/sportiva è lo Spoletino Enrico Calandri che insieme ai suoi Grayster Lewis e Owens si è già messo in luce nelle prime gare dell’anno conquistando una Vittoria nella gara di Masera (DO) insieme al giovane Owens e un secondo posto lo scorso week end a Vermiglio,nella splendida cornice della Val di Sole,col più esperto Lewis.

Per l’atleta locale,che fa parte della Nazionale italiana Csen di Canicross,sarà una stagione molto importante ed impegnativa che si concluderà con i campionati mondiali in programma a Pledran in Francia,il prossimo 31/01 Maggio.