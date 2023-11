Enrico Calandri e Owens sono vice campioni del mondo di Canicross

Il binomio spoletino è nella storia

Il binomio spoletino entra nella storia del Canicross italiano,è il primo binomio ad ottenere un argento nella sua specialità!

Si sono conclusi lo scorso week end a Leipa in Germania i mondiali di Canicross 2023,sport che unisce uomo e cane che con un’apposita attrezzatura corrono insieme in percorsi trail per circa 5 km.

Il “nostro” binomio partiva tra i favoriti nella categoria del Canicross dopo il quarto posto dello scorso anno in Francia e le aspettative della Nazionale Italiana erano ovviamente alte…come alta era però anche la concorrenza!

Ebbene Enrico e Owens non hanno deluso e dopo una buona prima manche del sabato conclusa al terzo posto riescono addirittura a migliorarsi nella seconda manche della domenica chiudendo al secondo posto dietro solo al forte binomio Olandese e precedendo quello Ceco di soli 4 secondi.

“Siamo felicissimi…ci racconta Enrico al telefono durante il rientro in Italia,questo è il coronamento di un sogno partito anni fa,rappresentare il proprio paese nella manifestazione più importante mi riempie sempre d’orgoglio e riuscire addirittura a salire sul podio ed essere ancora tra i migliori al mondo mi ripaga da tutto il lavoro che quotidianamente facciamo su di noi e coi nostri cani…ringrazio di cuore il mio compagno di avventure Owens,la mia famiglia,il nostro sponsor Farmacia Betti Spoleto e tutto lo staff della Nazionale Italiana Csen e vi do appuntamento al prossimo anno”.

Già perché nel 2024 sarà proprio l’Italia ad organizzare i Camponati Mondiali,a Bardonecchia (Torino) e vista l’ottima spedizione appena conclusa (Per la cronaca l’italia torna col bottino record di 2 Ori 2 Argenti e 1 Bronzo nella varie specialità) siamo certi che ci sarà da divertirsi.