Enrico Calandri e Owens Campioni italiani di Canicross

Una vittoria che consolida un lavoro che va avanti da mesi e conferma quello spoletino come binomio più veloce d’Italia!

Si sono svolti nel week end i campionati italiani di canicross 2022, la massima manifestazione nazionale dello sport che unisce uomo e cane. La due giorni di gare organizzate ottimamente ha visto partecipare i migliori binomi italiani, circa 140 da tutta l’Italia divisi nelle tre categorie. Nella categoria “regina” il Canicross la vittoria è andata al “nostro” Enrico Calandri e il suo fido Owens. Una vittoria che consolida un lavoro che va avanti da mesi e conferma il binomio spoletino come binomio più veloce d’Italia!

Nella prima manche con partenze a cronometro il “nostro” binomio ha chiuso un trail molto tecnico ed impegnativo di più di 5km col tempo di 14:41 mentre nella seconda manche con partenze a gruppi di 5 binomi alla volta Enrico e Owens partono e chiudono sempre in testa tagliando il traguardo in 14,43 con ampio vantaggio sui secondi.

Ora i migliori binomi italiani andranno a rappresentare La Nazione ai mondiali di Pledran,in Francia nel prossimo aprile dove affronteranno i più forti atleti e cani al mondo …e noi gli facciamo i nostri migliori in bocca al lupo !