La nota stampa dei consiglieri Bececco, Piccioni e Cintioli

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Un’altra, l’ennesima brutta figura della maggioranza che sconfessa se stessa.

Dopo il Consiglio Comunale farsa del 12 Gennaio, al fine di portare avanti tutte le battaglie necessarie per il mantenimento dei servizi ospedalieri nel nostro territorio,abbiamo chiesto l’inversione dell’ordine dei lavori per poter finalmente discutere la mozione approvata in IV commissione dalla maggioranza con l’apporto della consigliera Bececco, una mozione molto critica nei confronti del PSR e del progetto del c.d. terzo polo ospedaliero.

Con l’ennesimo colpo di teatro del sindaco che mortifica ancora una volta l’operato della sua maggioranza non è stato possibile discutere di questo importante argomento, forse l’argomento principale per Spoleto.

È la conferma che il sindaco è stato mandato in questa città per tacitarla.

Una presa di posizione netta sull’ argomento ospedale, come su altri importanti argomenti, viene continuamente rimandata ed ostacolata in Consiglio Comunale.

Questo atteggiamento mette in cattiva luce nei confronti dei cittadini i consiglieri comunali che sostengono la sua amministrazione.

Risulta incomprensibile l’ atteggiamento dei consiglieri comunali continuamente mortificati dalla posizione del sindaco.

Ci auguriamo che, dopo questa ennesima brutta figura, i rappresentanti locali delle forze politiche che in Regione ed in Parlamento sostengono le battaglie per la difesa del nostro ospedale abbiano il coraggio di fare altrettanto.



Maria Elena Bececco

Paolo Piccioni

Giancarlo Cintioli