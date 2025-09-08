Enduro Summer 2025: bene i ragazzi spoletini

    • Si è gareggiato ieri a Mantignana (comune di Corciano) per la Enduro Circuit Umbria Summer Round 2025, edizione estiva in tappa unica dell’Enduro Circuit Umbria. MTB Spoleto presente, nonostante l’impegno di molti soci, ivi compreso il maestro Maurizio Mariani, nell’organizzazione della XII Spoleto Norcia MTB. Un grande aiuto è venuto dalla famiglie dei giovani bikers, che hanno dato prova del loro coraggio e determinazione, nonostante nessuno di loro sia riuscito a centrare il podio, anche per l’impossibilità di fare una ricognizione e dovendo fare a meno dei consigli dell’istruttore. Nella categoria esordienti, le due speciali abbastanza diverse (la prima più fluida e veloce con diversi salti; la seconda più breve e tecnica) hanno visto il 4° posto di Lorenzo Meneghini ed il 7° di Leonardo Quartelli (quest’ultimo alla prima gara in assoluto). Bravo anche Cristiano Martini, 5°, tesserato con la 2010 Gravity Team, allenato da Mariani e da Pierlo Ascani. Da segnalare che Meneghini, in  PS3 ha chiuso al terzo posto, a meno di 4 secondi dalla vetta. Per concludere ottima esperienza per Edoardo Pioli, che ha gareggiato nella categoria mini enduro

