Enduro Marche Series, buona prova dei bikers del 2010 Gravity Team

Federica Mancinelli ottiene il 2° posto in categoria e-bike donne

Domenica 1 ottobre la bellezza del borgo di Treia (MC) ha fatto da cornice alla seconda tappa del circuito Enduro Marche Series (mountain bike specialità enduro). Organizzata dai ragazzi del Muddy Bike Team, ha visto presentarsi ai cancelletti di partenza oltre 250 bikers. Quattro le prove speciali di cui una corsa nel centro storico di Treia.



Grandi soddisfazioni per gli atleti della asd 2010 Gravityteam: Federica Mancinelli ottiene il 2° posto in categoria e-bike donne, confermando un’ottima forma, dopa la fresca vittoria del titolo di campionessa all’ECU – Enduro Circuit Umbria, che le vale il nickname di ‘mamma volante’.

Podio sfiorato per Emiliano’Pisolo’ Crasti con il 4′ posto in categoria e-bike EB4, sufficiente a mantenere la seconda posizione nella classifica generale del Circuito. Gianmarco Talotti e Daniel “King” Fumini chiudono questa seconda tappa nella top ten delle rispettive categorie: 7′ in EB2 Talotti , 9′ in EB4 Fumini. Protagonista di una spettacolare caduta, fortunatamente senza conseguenze per il biker, Luca Martinelli .

Tra le MTB ottimo risultato per Stefano Pagliacci che ha lasciato (per il momento ?) la e-bike ottenendo un importante 4′ posto nella categoria M5. Alessio Mancinelli ottiene il 14′ posto in categoria M2

Prossimo appuntamento il 12 ottobre a Urbania per la terza prova del Circuito Enduro Marche Series