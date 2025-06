Enduro Curcuit Umbria, il 2010 Gravity Team brilla nella prova di Perugia

Perugia, uno dei borghi trecenteschi più belli e amati d’Italia, dalla millenaria storia sin dagli insediamenti Etruschi , ha ospitato la terza tappa dell’Enduro Circuit Umbria.

Terza tappa, terza edizione della “down town” un evento unico in Umbria, diventata appuntamento fisso per oltre duecento bikers che hanno sfidato il cronometro animando e colorando i vicoli e le scalinate del centro storico sostenuti dal caloroso tifo del numeroso pubblico accorso per l’occasione.

Un enorme sforzo organizzativo curato dai ragazzi del Power Bike di Pertugia ampiamente ricompensato dagli unanimi complimenti giunti da tutti partecipanti al termine di questa bella giornata di sport e festa..

Da sottolineare la partecipazione sempre più numerosa delle ragazze che hanno abbracciato la disciplina mtb gravity .





Ottimi risultati e grandi soddisfazioni per il 2010 Gravity Team che per questo appuntamento ha puntato sui più giovani, le nuove promesse per questo sport: Martini Cristiano al suo debutto competitivo 14’ in categoria Esordienti.

Nel Mini Enduro Pioli Edoardo è salito a podio con il 2’ posto di categoria G5 per la prova di Mini Enduro , Gentileschi Pietro, anche lui al debutto agonistico e Mancinelli Damiano rispettivamente 8’ e 10’ di categoria G6.

Non sono mancate le soddisfazioni per Pagliacci Alessandro 1’ di categoria M1, Mancinelli Alessio 5’ di categoria M2, Forastefano Antonio 6’ di categoria ELMT, Talotti Gianmarco e Peroni Francesco rispettivamente 4’ e 5’ categoria EB2, Bonacci Augusto 12’ di categoria EB3, Procacci Emanuele 2’ di categoria EB4, Fumini Daniele 4’ di categoria EB5.

Prossimo appuntamento dell’Enduro Circuit Umbria il 22 giugno a Deruta per la 4′ ed ultima prova, valevole anche per l’assegnazione dei titoli di Campione Italiano ENduro E-MTB