Enduro Circuit Umbria: Mariani fa solo il maestro, ma l’MTB se la cava

Nella spettacolare Monteluco ieri è andata in scena la seconda tappa della Enduro Circuit Umbria; location che si è prestata perfettamente alla disciplina Enduro mountain bike, specialmente se sapientemente lavorata dai ragazzi del 2010 Gravity Team, organizzatori dell’evento. Trail tirati a lucidi come non mai e che hanno visto le solite fantastiche evoluzioni dei bikers più coraggiosi. Nella tappa considerata casalinga, l’MTB Spoleto ha visto la rinuncia a competere da parte del Popolare Urmu; infatti Maurizio Mariani, maestro del club per questa specialità e campione regionale uscente, ha preferito non gareggiare per mancanza di un’adeguata preparazione. Mariani ha comunque seguito i tre suoi allievi con la solita passione. A partire da Pietro Arcangeli, che ha chiuso 27° nella categoria allievi, non un grande piazzamento, ma un grande esempio di caparbietà nel non darsi per vinto dopo un guasto a catena e cambio che lo ha costretto a rientrare ai box ed a ripartire rischiando di oltrepassare i limiti stabiliti per il tempo massimo. Straordinaria prova per Niccolò Dominici che, alle prese con la categoria Elite master (una delle più forti), acciuffa un quinto posto di categoria, nonostante il tesseramente effettuato in extremis. Ma quello che va sottolineato maggiormente è la prova del giovanissimo Lorenzo Menghini, che nella categoria esordienti, con soli tre mesi di allenamento, è riuscito a strappare un sorprendente quinto posto. Una buona base di partenza per Mariani e per tutto il club per continuare a lavorare su questi atleti in una specialità così spettacolare.