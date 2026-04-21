Enduro Circuit Umbria, è show spoletino

Si è svolta domenica 19 aprile, la seconda prova dell’Enduro Circuit Umbria, valida per il Campionato Regionale FCI 2026.

L’evento ha avuto luogo nell’area collinare di Perugia Vecchia, storicamente nota come rifugio per i perugini in fuga dopo l’incendio della città etrusca nel 40 a.C. Oggi questo territorio rappresenta una vera e propria oasi naturale e sportiva, ricca di sentieri per trekking e MTB. Proprio qui i ragazzi del BKE Cycling Team hanno sviluppato e curato una rete di percorsi dedicati alla mountain bike, il PGV Bike Park, ormai punto di riferimento per gli appassionati delle “ruote grasse”.

Le stesse linee, che lo scorso anno hanno ospitato il Campionato Italiano E-Bike, hanno fatto da cornice alla seconda tappa dell’Enduro Circuit Umbria, richiamando oltre 200 atleti anche dalle regioni limitrofe. Tra questi, oltre trenta giovanissimi biker tra i 7 e i 12 anni si sono sfidati nella prova di Mini Enduro.

Il bilancio per gli atleti spoletini del 2010 Gravity Team e del MTB Spoleto è decisamente positivo. Spiccano i risultati di Peroni Francesco (2010 Gravity Team), secondo assoluto nella categoria E-Bike, ed Eleuteri Stefano (MTB Spoleto), secondo nella categoria Elite. Ottimo esordio anche per la giovanissima Fedeli Eva (MTB Spoleto), vincitrice nella categoria Esordienti Donne alla sua prima gara in MTB.

Buone anche le prestazioni degli altri portacolori del 2010 Gravity Team: Talotti Gianmarco, quarto nella categoria EBM2; Procacci Emanuele, quinto nella EBM4; e Mancinelli Damian, diciottesimo nella categoria ES.

Particolare soddisfazione arriva dal settore giovanile, seguito dal maestro Maurizio Mariani (MTB Spoleto) nell’ambito di un progetto di collaborazione con il 2010 Gravity Team. Tra i risultati: Pioli Edoardo, quinto nella categoria G6M; Martini Cristiano, decimo nella AL; Quartelli Leonardo, settimo nella ES (tutti del 2010 Gravity Team); e Menghini Lorenzo (MTB Spoleto), nono nella categoria ES.

Per quanto riguarda le classifiche assolute, si impongono tra gli Under 16 Giulio Musiano e Matilde Bianchetti (Ruota Libera Terni). Nella categoria “muscolari” vincono Tommaso Bianchetti (Ruota Libera Terni) e Tamara Ragni (Perugia MTB Experience), mentre tra le E-Bike si affermano Valerio Favaroni (Team Powerbikes) ed Elena Cambiotti (Just BMX ASD).