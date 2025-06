Enduro Circuit Umbria e Campionato Italiano Enduro e-mtb, soddisfazioni per il 2010 GravityTeam

Domenica 22 giugno si è svolto l’appuntamento più atteso dell’anno per gli appassionati della mountain bike: il Campionato Italiano Enduro e-MTB , svolto sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiano.

Ospitata dalla città di Deruta, uno dei borghi più belli d’Italia famosa da anni per la produzione delle ceramiche artistiche, la kermesse ciclistica è stata caratterizzata da un doppio evento perché il programma ha contemplato anche la 4’ ed ultima prova dell’ECU Enduro Circuit Umbria giunto alla terza edizione.





Il doppio appuntamento ha richiamato i migliori bikers che si sono sfidati lungo le tracce del Perugia Vecchia Bike Park (sembra che il Nome Perugia Vecchia sia da ricercare in riferimento alla fuga dei perugini dalla loro città, incendiata da Ottaviano nel 40 a.C. durante la guerra civile che lo vide opporsi a Lucio Antonio. Gli abitanti della città distrutta si stabilirono sul colle dell’odierna Deruta, che prese il nome di “Perugia vecchia).

La prova unica del Campionato Italiano si è corsa su 6 prove speciali cronometrate di cui la seconda valida come “power-stage”, un sentiero in salita molto impegnativa ; qui i migliori hanno dato sfoggio delle loro abilità acquisendo qualche secondo di vantaggio sugli avversari.

Le prove speciali erano tutte all’altezza dell’evento, veloci, scassate , hanno messo a dura prova la resistenza meccanica e fisica esaltando le qualità dei bikers che si sono contesi la maglia tricolore. Presenti nomi storici della mountain bike Bruno Zanchi, Eric Anselmo, Andrea Garibbo e tra più giovani Levra Alessandro, Francesco Petrucci e Tommaso Bianchetti; come non ricordare Giuseppe “zio Pino” Locchi già pluri campione del Mondo MTB specialità downhill, che ha presenziato la cerimonia di consegna delle maglie ai neo campioni.





A conclusione delle sei prove speciali, Perugia Vecchia Bike Park ha visto salire sul palco e indossare la maglia tricolore



– categoria EBW donne: Spoletini Valentina (Focarini Racing Team) Campionessa Italiana

– categoria EBM4 1) Zanchi Bruno (asd Finale Ligure Bike Oclok) Campione Italiano, 2) Gennesi Alessandro (asd Free Ride Tigullio), 3) Mainardi Massimiliano (Bologna Montana Bike)

– Categoria EBM3 1) Cambiotti Paolo (Team Powerbike) Campione Italiano, 2) Chinucci Pietro (asd Team AS BIKE), 3) Armino Francesco (BKE Cycling Team)

– Categoria EBM2 1) Favaroni Valerio (Team Powerbike) Campione Italiano, 2) Gibaldo Stefano (Dust Devils Cycle Team asd), 3 Mattia Antonini (BKE Cycling Team)

– Categoria EBM1 1) Guerra Edoardo (Focarini Racing Team) Campione Italiano, 2) Colarusso Filippo (Team Snep asd), 3) Basile Andrea (Bmt Valsassina asd)

– Categoria Open Garibbo Andrea (Team Haibike) Campione Italiano, 2) Levra Alessandro (asd Finale Ligure Bike Oclock), 3) Bianchetti Tommaso (Ruota Libera Terni)

La 4’ e ultima prova dell’ECU ha assegnato i titoli di Campione Enduro Circuit Umbria 2025

-Categoria Allievi Femminile: Bianchetti Matilde (Ruota Libera) Campione ECU 2025, Formica Olivia Lucilla(Just Bmx asd)

-Categoria Allievi: Marcantonini Michele (BKE Cycling Team) Campione ECU 2025, Musiani Giulio (Ruota Libera), Pioli Francesco (Ruota Libera)

-Categoria Esordienti: Marcucci Nicolò (Ruota Libera) Campione ECU 2025, Zizzi Eugenio (asd Gruppo Sportivo Mondobici), Scaloni Davide (Just Bmx asd)

-Categoria Elite Sport Femminile : Abbid Khaula (BBT Cicli Mancini) Campione ECU 2025

-Categoria Master1 Femminile : Ragni Tamara (Perugia Mtb Experience asd) Campione ECU 2025

-Categoria Master2 Femminile : Butnaru Andreaa Gabriela (BKE Cycling Team) Campione ECU 2025

-Categoria Elite: Ruffini Luca (NSR Factory Team) Campione ECU 2025, Cicconi Edoardo (asd Gruppo Sportivo Mondobici), Jimenez Pedro (ESP Moto Bike)

-Categoria Elite Master: Pazzi Filippo (BBT Cicli Mancini) Campione ECU 2025, Masetti Andrea (Cycling Academy asd ), Brillo Francesco (asd Lake Bike Team)

-Categoria Junior Master: Gnagni Nicholas (Speed Motor Bike) Campione ECU 2025

-Categoria Junior: Capotondo Edoardo (BKE Cycling Team) Campione ECU 2025, Muccioli Alessandro (Bad Skull asd), Smacchia Francesco (asd Gruppo Sportivo Mondobici)

-Categoria Under 23: Recchi Flavio (Ruota Libera Terni) Campione ECU 2025, Bianchetti Tommaso (Ruota Libera Terni), Falsini Davide (asd 52100 Arezzo)

-Categoria Master1: Ceglioni Tommaso (asd Lake Bike Team) Campione ECU 2025, Pagliacci Alessandro (asd 2010Gravityteam), Battistoni Loris(asd Lake Bike Team)

-Categoria Master2: Benvenuti Alessio (BBT Cicli Mancini) Campione ECU 2025, Serafini Nicola (Fast Forward), Martorelli Giovanni (Bike Box Team asd)

-Categoria Master3: Marcucci Mirko (Ruota Libera Terni) Campione ECU 2025, Pierantozzi Alessandro (Fast Forward), Bazzucchi Demis (Speed Motor Bike)

-Categoria Master4: Armino Francesco (BKE Cycling Team) Campione ECU 2025, Russo Francesco (Bad Skull), Giani Enrico (asd Team Vitamina)

-Categoria Master5+: Gatti Massimiliano (Just Bmx asd) Campione ECU 2025, Castorri Daniele (Bad Skull), Cori Giacomo (Attitude Team)

-Categoria EBW1 Femminile: Cambiotti Elena (Just Bmx asd) Campione ECU 2025

-Categoria EBW2 Femminile: Spoletini Valentina (Focarini Racing Team) Campione ECU 2025, Caldarelli Serena (Ruota Libera Terni)

-Categoria EBW4 Femminile: Petrelli Claudia (asd Vaiano Bike) Campione ECU 2025

-Categoria EBM1: Gambini Michele (Fuori Traccia) Campione ECU 2025, Paoloni Andrea (NSR Factory Team), Mariani Nicolò (Fuori Traccia)

-Categoria EBM2: Ferri Diego (BBT Cicli Mancini) Campione ECU 2025, Peroni Francesco (asd 2010Gravityteam) Antonini Mattia (BKE Cycling Team)

-Categoria EBM3: Cambiotti Paolo (Team Powerbike) Campione ECU 2025, Martinelli Luca (asd 2010Gravityteam), Roscini Matteo (Team MrBike)

-Categoria EBM4: Ficola Daniele (BKE Cycling Team) Campione ECU 2025, Procacci Emanuele (asd 2010Gravityteam), Fabbri Gabriele (asd Team Vitamina)

-Categoria EBM5: Fumini Daniele (asd 2010Gravityteam) Campione ECU 2025, Muzzarelli Marco (asd Gumasio), Rossi Alberto (asd Lake Bike Team)

L’evento è stato seguito dal Bike Channel, canale televisivo dedicato al mondo del ciclismo, il servizio è visibile da YouTube

< https://www.youtube.com/watch?v=JwGYFlRC3YQ >



In questa terza edizione dell’Enduro Circuit Umbria è stato inoltre presentato per la prima volta in Umbria, il Mini Enduro riservato ai giovani bikers dai 6 ai 12 anni. Nei due appuntamenti di Spoleto e Perugia, curati rispettivamente dal 2010GravityTeam e dal PowerBike Team, è stato riscosso un grande successo che ha coinvolto oltre 40 giovanissimi impegnati lungo alcune sezioni delle PS dove in mattinata avevano già corso i loro genitori con gli stessi allestimenti dei “grandi”, cancelletto di partenza e arrivo con rilevamento cronometrico, risultati “live” per seguire l’andamento della gara dal sito internet.

Un emozionante coinvolgimento sia dei giovani atleti , sia dei tanti genitori e appassionati a fare il tifo lungo il percorso.



Si chiude così una stagione ricca di importanti appuntamenti che testimoniano la grande potenzialità della nostra regione e degli organizzatori (Power Bike Team Perugia, 2010GravityTeam Spoleto, BKE Cycling Team Deruta, BBT Cicli Mancini Città di Castello) che hanno saputo creare un circuito di gare itineranti, ospiti tra i più bei borghi d’Italia riuscendo a coniugare sport e cultura.



Grando soddisfazioni per i bikers del 2010GravityTeam che archivia la terza edizione dell’Enduro Circuit Umbria con

Forastefano Antonio 5’ categoria Elite Master

Pagliacci Alessandro 2’ categoria Master-1

Mancinelli Alessio 7’ categoria Master-2

Liberati Roberto 14’ categoria Master-3

Peroni Francesco 2’ categoria EBM2

Talotti Gianmarco 3’ categoria EBM2

Nizzi Marco 7’ categoria EBM2

Martinelli Luca 2’ categoria EBM3

Bonacci Augusto 24’ categoria EBM3

Procacci Emanuele 2’ categoria EBM4

Fumini Daniele 1’ categoria EBM5



Appuntamento per l’edizione 2026