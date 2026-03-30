Enduro Circuit Umbria 2026: Spoleto protagonista con MTB Spoleto e 2010 Gravity Team

La prima tappa dell’Enduro Circuit Umbria 2026 si è svolta ieri, 29 marzo, a Morra, frazione del comune di Città di Castello, immersa nella suggestiva valle del Nestore.

Dietro la sua caratteristica semplicità, Morra custodisce una storia secolare e un importante patrimonio culturale: tra le tappe imperdibili, l’Oratorio di San Crescentino, risalente al 1200, che conserva al suo interno preziosi affreschi di Luca Signorelli.

Lo scorso weekend, la tranquillità del borgo è stata animata dai numerosi team presenti per la gara inaugurale dell’Enduro Circuit Umbria, giunto alla sua quarta edizione. Oltre 250 partecipanti si sono sfidati lungo le prove speciali disegnate dai ragazzi della BBT Cicli Mancini: tre PS per un totale di 30 km e 1.000 metri di dislivello per le categorie MTB, e quattro prove speciali per complessivi 40 km e 1.350 metri di dislivello per le E-MTB.

In gara anche i giovanissimi biker delle categorie G1 (7 anni) e G6 (12 anni), che si sono messi alla prova su un percorso parzialmente ricavato dalle stesse PS affrontate dai loro papà.

Presenti anche i giovani biker spoletini, allenati e seguiti nell’ambito della collaborazione tra 2010GravityTeam e MTB Spoleto. Nella categoria Esordienti, Quartelli Leonardo (2010GravityTeam) ha conquistato il 9° posto, seguito da Menghini Lorenzo (MTB Spoleto) all’11°, Mattioli Nicola (MTB Spoleto) al 16°, Mancinelli Damiani (2010GravityTeam) al 20° e, al suo debutto in gara, Capone Matteo (MTB Spoleto) al 23°.

Nella prova di Mini Enduro, Pioli Edoardo (2010GravityTeam) ha chiuso con un ottimo 5° posto. Buone anche le prestazioni dei “grandi”: Mariani “Urmu” Maurizio, 5° nella categoria M4, ed Eleuteri Stefano (MTB Spoleto), 6° nella categoria ELMT.

Nella competizione riservata alle E-bike, Talotti Gianmarco (2010GravityTeam) ha ottenuto il 5° posto nella categoria EB2, mentre Procacci Emanuele (2010GravityTeam) ha chiuso 5° nella categoria EB4.

Il prossimo appuntamento è fissato con il Round #2 a Deruta, presso il Bike Park PGV.

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