Emiliano Bonelli primo colpo della Ducato Futsal

Per un Bonelli in porta che se ne va (Antonio), ecco un altro Bonelli che arriva (Emiliano): la Ducato Futsal Spoleto punta sull’esperienza per difendere i propri pali, oltre ad un curriculum lunghissimo che lo ha visto protagonista (molto spesso con successo) nei campi dell’Umbria (e non solo). Era lo scorso marzo e Emiliano Bonelli, in un PalaRota infuocato, fece un paio di interventi salva risultato che sancirono, di fatto, la promozione del suo CLT in serie B. Ora tornerà a Spoleto per vestire la maglia che allora era avversaria. A lui un caloroso benvenuto da parte di tutto il mondo Ducato Futsal.