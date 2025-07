Emiliano Bonelli: “Lascio la migliore società, le migliori persone e tanti grandi amici. Sempre forza Ducato Futsal Spoleto”

Come annunciato nei giorni scorsi, Emiliano Bonelli non vestirà più la maglia della Ducato Futsal. L’esperto portiere ternano, ha voluto esprimere parole di ringraziamento e amicizia verso tutto il mondo della società guidata da Michele Zicavo.

“Quando sono stato contattato – dice Bonelli – in luglio del 2024 dalla Ducato per giocare con loro, era passato poco tempo dalla durissima vittoria del CLT in un infuocato Palarota, grazie alla quale vinsi il campionato, avevo grandi dubbi su come sarei stato accolto. Grazie all’impegno e all’intervento decisivo del mio grande amico Simone Rosi, accettai l’offerta e con grande entusiasmo mi buttai in questa avventura. E mai scelta è stata migliore. Da subito si è cementato un grande legame con Marco Stramaccioni, col quale abbiamo creato una forza unica al servizio della squadra. Da subito si è creato un grande rapporto col mister, poche parole, tanti fatti, tanta resa. Da subito si è creato un grande feeling con tutti i ragazzi del gruppo squadra e con tutta la società. Soprattutto col mio amico Luca Cannarozzo, che mi ha accompagnato per tutta la stagione. Grazie a questa comunione di intenti, senza egoismi personali né primedonne abbiamo condotto un grande percorso sempre in crescita durante il campionato. Perché i cavalli vincenti si vedono sempre all’arrivo. Io ho dato tutto quello che avevo mettendoci sempre oltre il mio 100%, e sono stato ripagato sempre. Sono stato folgorato dal calore del pubblico dello storico Palarota; avevo dimenticato quella sensazione di parquet che trema e del sangue che ribolle. Alla lunga la grande serietà, il grande lavoro settimanale e la sinergia tra vecchi marpioni e giovani volenterosi ha portato un grande risultato, che spero sia il trampolino per qualcosa di ancora più grande. Lascio la migliore società, le migliori persone e tanti grandi amici. Sempre forza Ducato Futsal Spoleto”