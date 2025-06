Emergenza sanità. La città incontra il Dott. Luis Perez capo delegazione medici cubani in Calabria

Giovedì 19 giugno, a partire dalle ore 17.00, presso la biblioteca “Montagne di libri” (via dei Filosofi, sportello del cittadino), si terrà un incontro pubblico con il capodelegazione dei medici cubani in Calabria, il dottor Luis Perez. Un’occasione per ascoltare e confrontarsi sull’esperienza della brigata medica cubana in Italia e sul valore della cooperazione sanitaria internazionale.

Al termine dell’incontro è prevista una cena solidale presso la Casa Rossa, in via XIV Giugno 26. Il ricavato sarà destinato al sostegno della sanità cubana, in particolare alla produzione di eparina, un farmaco indispensabile per il sistema sanitario dell’isola caraibica.

Interverranno il dottor Carlo Romagnoli, responsabile sanità nazionale del Partito Comunista Italiano, il dottor Antonio Briguori, portavoce del Comitato di strada per la salute pubblica, la dottoressa M. Assunta Pucciatti e Marco Mancinelli, operatore sanitario della FGC.

Porteranno il saluto istituzionale l’assessora Luigia Renzi e la vicepresidente del consiglio comunale Maura Coltorti.

L’iniziativa è promossa da Àsi Cuba Umbria e Casa Rossa Spoleto.