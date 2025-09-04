Emergenza per la prima: sabato Ducato senza quattro elementi per l’esordio in Coppa

  • Redazione
  • Settembre 4, 2025
  • Calcio a 5
  • Letto 35

    • Immediata vigilia del primo impegno ufficiale della Ducato Futsal per la stagione 2025-2026, con qualche grattacapo da risolvere per mister De Moraes. Contro la Rivo Subasio, infatti, oltre all’indisponibile Del Gallo, non ci saranno gli squalificati Cocco e Tacchilei; appiedato dal Giudice Sportivo anche De Moraes che lascerà la panchina ad Andrea Marini. Partita importante, ma non decisiva (del gironcino a tre, di cui fa parte anche il Real Cannara, saranno due le squadre che passeranno ai quarti di finale), cui gli spoletini tengono per onorare il pubblico che non farà mancare il suo apporto come sempre. Avversaria che suscita buoni ricordi a Rosi e compagni: nel campionato di serie C2 di tre anni fa due vittorie per la Ducato, soprattutto la seconda molto importante, perché venne rimontando tre gol fuori casa in quello che si rivelò come match decisivo per la vittoria del campionato.

    Appuntamento alle 15.30 di sabato al PalaRota, con una grande novità: il match, come da decisione presa in estate a livello federale, sarà giocato con due tempi da venti minuti effettivi con un cronometrista che affiancherà la coppia arbitrale. 

    Share

    Articolo precedente

    Nuova Pallavolo Spoleto, alla guida della Serie D maschile arriva Mister Francesco Sacchinelli

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....