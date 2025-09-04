Emergenza per la prima: sabato Ducato senza quattro elementi per l’esordio in Coppa

Immediata vigilia del primo impegno ufficiale della Ducato Futsal per la stagione 2025-2026, con qualche grattacapo da risolvere per mister De Moraes. Contro la Rivo Subasio, infatti, oltre all’indisponibile Del Gallo, non ci saranno gli squalificati Cocco e Tacchilei; appiedato dal Giudice Sportivo anche De Moraes che lascerà la panchina ad Andrea Marini. Partita importante, ma non decisiva (del gironcino a tre, di cui fa parte anche il Real Cannara, saranno due le squadre che passeranno ai quarti di finale), cui gli spoletini tengono per onorare il pubblico che non farà mancare il suo apporto come sempre. Avversaria che suscita buoni ricordi a Rosi e compagni: nel campionato di serie C2 di tre anni fa due vittorie per la Ducato, soprattutto la seconda molto importante, perché venne rimontando tre gol fuori casa in quello che si rivelò come match decisivo per la vittoria del campionato.

Appuntamento alle 15.30 di sabato al PalaRota, con una grande novità: il match, come da decisione presa in estate a livello federale, sarà giocato con due tempi da venti minuti effettivi con un cronometrista che affiancherà la coppia arbitrale.