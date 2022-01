Emergenza Covid, screening per le scuole anche alla Fondazione Loreti a Campello sul Clitunno

Da lunedì 17 gennaio l’Esercito Italiano prosegue nelle attività di screening per gli studenti al centro tamponi di Santo Chiodo

Anche la Fondazione Giulio Loreti Onlus di Campello sul Clitunno ha aderito alla campagna di screening anti Covid-19 per le scuole organizzata dal Comune di Spoleto, in collaborazione con l’Esercito Italiano, la Usl Umbria 2 e il gruppo comunale di Protezione Civile.

Domenica 16 gennaio, dalle ore 9 alle 12, la Fondazione Loreti effettuerà i tamponi prioritariamente agli studenti della scuole media di Campello sul Clitunno.

Sempre presso la Fondazione potranno effettuare i tamponi gli alunni del comune di Campello che non avranno avuto la possibilità di accedere al servizio tamponi del COC Santo Chiodo in base alla programmazione stabilita.

Due le possibilità per i bambini e le bambine degli asili nido: potranno recarsi domenica mattina nelle farmacie convenzionate (Farmacia Comunale 1 e 2 – ore 9-13; farmacie Betti, Scoccianti e Amici – ore 9-12) o, alternativamente, usufruire del servizio tamponi che, da lunedì 17 gennaio dalle ore 8.00, sarà disponibile presso il COC di Santo Chiodo.

Dopo questa prima fase, lo screening proseguirà dal 17 gennaio e fino a quando la situazione non sarà in netto miglioramento. Il personale dell’Esercito Italiano, in virtù dell’Operazione “Athena” (dopo Spoleto saranno coinvolte Terni, Perugia e Città di Castello), affiancherà il personale della Usl Umbria 2 per monitorare il livello di contagio nelle scuole garantendo l’attività del centro tamponi di Santo Chiodo.

“Continuiamo a lavorare per tenere sotto controllo il livello di contagio soprattutto con il rientro in classe della prossima settimana – ha dichiarato l’assessore al benessere e all’innovazione sociale Luigina Renzi – Ringrazio per questa disponibilità l’Esercito Italiano, in particolare il Comandante Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale di Foligno, Generale Vincenzo Spanò, il Colonnello Giuseppe Marchi dell’UCR per l’Umbria, il Tenente Colonnello Andrea Pagliaroli, Comandante del 2° Battaglione Granatieri “Cengio”, il Tenente Colonnello Mirko Magrini dell’URR per l’Umbria e il Tenente Colonnello Lorenzo Giovannetti, in qualità di Responsabile Organizzazione Logisitica dell’Operazione “Athena” per l’Umbria”.