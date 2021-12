Emergenza Covid, a Spoleto sospese fiere e mercatini

Non si terranno la fiere dell’Epifania e di San Ponziano. Sospeso anche il mercatino dell’antico. Confermati i mercati settimanali, ma con controlli maggiori da parte della Polizia Locale

Sospese le fiere dell’Epifania e di San Ponziano, in programma il 5 e il 16 gennaio, così come il Mercatino dell’antico che si sarebbe dovuto tenere domenica 9. Sono queste le decisioni prese ieri dalla Giunta comunale, che si aggiungono a quelle riguardanti gli spettacoli e le manifestazioni culturali.

Con il numero dei contagi da Covid-19 in costante aumento, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno prevedere ulteriori limitazioni rafforzando le misure già previste dai vari provvedimenti del Governo e della Regione Umbria.

Non si terranno quindi la fiera dell’Epifania, quella di San Ponziano e il Mercatino dell’antico. Confermati invece i quattro mercati settimanali previsti in via Cacciatori delle Alpi, piazza d’armi, San Giacomo e San Giovanni di Baiano, in occasione dei quali però la Polizia Locale sarà chiamata ad effettuare maggiori controlli per il rispetto della normativa anti-covid.

“Il numero dei contagi è aumentato in maniera esponenziale – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti in apertura dei lavori del Consiglio comunale di questa mattina – e ci sono difficoltà nel tracciamento. Queste misure sono necessarie in questa fase. Abbiamo in programma due incontri con la Usl e con i dirigenti scolastici la prossima settimana per organizzare anche il rientro a scuola.

Serve continuare ad attenersi alle regole per il contenimento della pandemia – ha aggiunto il sindaco Sisti – sia nei luoghi pubblici che in quelli privati, altrimenti sarà sempre difficile tenere sotto controllo la situazione”.