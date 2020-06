Emergenza Covid-19, l’attività del Centro Operativo Comunale

Oltre 1.100 istanze di concessione per i buoni spesa, di cui 211 raccolte presso la sede del Centro Operativo Comunale (COC) e 731 pacchi alimentari consegnati a domicilio.

Sono solo alcuni dei numeri relativi alle attività svolte dalla Protezione Civile durante l’emergenza Covid-19, presentati in occasione della consegna degli attestati ai volontari del Gruppo comunale e delle Associazioni di volontariato a cui, martedì scorso, hanno partecipato il Sindaco Umberto de Augustinis e l’assessore Francesco Flavoni.

“È stato un lavoro silenzioso, costante ed efficace – sono state le parole del Sindaco – la dimostrazione di uno spirito solidaristico straordinario che ha contraddistinto la nostra comunità in un periodo di eccezionale difficoltà. Il mio ringraziamento è d’obbligo, così come quello della Giunta e del Consiglio comunale, per il lavoro svolto dai dipendenti del Comune di Spoleto e dai volontari del Gruppo comunale e delle associazioni in queste intensissime settimane”.

Dal 17 marzo, quando con l’ordinanza sindacale n. 35 è stato attivato il COC e il sistema di Protezione Civile, una parte importante della rete di assistenza alla popolazione ha avuto quale centro nevralgico proprio la sede della ProCiv a Santo Chiodo: dal progetto “Spesa a casa”*, che ha garantito un aiuto costante alle fasce di popolazione più in difficoltà, a quello relativo alla “Solidarietà alimentare”**, con i buoni spesa e i pacchi alimentari, fino alla distribuzione di mascherine e guanti monouso agli over 65 e non autosufficienti e per i disabili non autosufficienti, avvenuta in collaborazione con la ASL Umbria 2.

Un totale di 131 volontari appartenenti al Gruppo comunale e alle 7 associazioni (Associazione Volontari Carabinieri in Congedo, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, Croce Rossa Italiana Comitato di Spoleto, Croce Verde, SOGIT Croce di San Giovanni – Le Aquile, Unione Nazionale Arma Carabinieri e Associazione Radioamatori Italiani) che, nei 71 giorni di apertura del COC e organizzati in 834 turni, hanno garantito servizi e assistenza spostandosi su tutto il territorio comunale per un totale di 1.789 km percorsi.

Una notevole mole di lavoro, coordinato dalle dirigenti Stefania Nichinonni e Dina Bugiantelli, che ha visto impegnati fin dal primo giorno anche i dipendenti comunali che, durante il periodo di apertura del COC, hanno garantito 1. 947 ore di servizio.

* Spesa a casa

Strutture commerciali Associazioni

EMI Pro Loco San Giacomo

TODIS Pro Loco San Giovanni di Baiano

EUROSPIN Pro Loco Beroide

TIGRE Pro Loco Protte

CONAD LA TORRE Amici di Eggi

AGRICOLA PROIETTI S.S. Circolo ricreativo Auser Insieme

COOP IL DUCATO Centro sociale verde attrezzato Crocemarroggia

CONAD CITY Comitato residenti Centro Storico

AGESCI

Caritas e rete delle Parrocchie

Croce Rossa

Croce Verde

Motoclub

Stella d’Italia

Associazione di promozione sociale BeHuman

Associazione evangelica Sion città di Dio

** Solidarietà alimentare

Totale istanze bonus spesa acquisite 1.133

di cui acquisite presso il COC 211

Istanze bonus spesa accettate: n. bonus valore

Bonus spesa da €150 261 € 39.150,00

Bonus spesa da €200 178 € 35.600,00

Bonus spesa da €250 162 € 40.500,00

Bonus spesa da €300 189 € 56.700,00

Bonus spesa da €350 95 € 33.250,00

Bonus spesa da €400 60 € 24.000,00

Bonus spesa da €450 34 € 15.300,00

Totale 979 € 244.500,00

Pacchi alimentari consegnati insieme al bonus spesa: n. pacchi valore

Pacco tipo A da 20€ 326 € 6.520,00

Pacco tipo B da 35€ 125 € 4.375,00

Pacco tipo C da 50€ 250 € 12.500,00

Pacco da 30€ 30 € 900,00

Totale 731 € 24.295,00

Servizi di consegna buoni spesa effettuati dai volontari 27

Impegno medio dei volontari in consegna 3 squadre