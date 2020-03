Emergenza Coronavirus, Vuscom chiude sportelli e negozi

Sino al 25 marzo

In seguito al DPCM 11 Marzo 2020 e alle nuove misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19,

VUS COM

CHIUDE TEMPORANEAMENTE

(sino al 25 marzo 2020)

tutti gli sportelli e negozi.

Si invitano i Clienti ad utilizzare, ESCLUSIVAMENTE, sia il canale telematico (info@vuscom.it) sia il canale di contatto telefonico del Servizio Clienti, al fine di minimizzare gli spostamenti e la frequentazione dei nostri sportelli, quale misura precauzionale e di buon senso. I nostri Sportelli sono accessibili esclusivamente su APPUNTAMENTO e solo per l’evasione di servizi essenziali urgenti (non differibili). Per ogni altra esigenza è disponibile il Servizio Clienti contattabile dal Lunedì al Venerdì con orario 9.00-17.00 ai numeri 800.90.42.77 da rete fissa e 0742.718833 da cellulare, con costi variabili in funzione dell’operatore.

E’ sempre disponibile l’Area Clienti on-line raggiungibile all’indirizzo https://www.vuscom.it/#.

NON SONO CONSIDERATI SERVIZI ESSENZIALI URGENTI E INDIFFERIBILI LE INFORMAZIONI SULLE BOLLETTE, SUI PAGAMENTI NONCHE’ LE DISATTIVAZIONI, LE RIATTIVAZIONI E LE VOLTURE CONTRATTUALI.

Qualora sia inderogabile la necessità di presentarsi presso i nostri sportelli (evasione di servizi urgenti indifferibili) si comunica che sono disposte le seguenti misure precauzionali per il contenimento dell’infezione:

1. Potranno accedere ai locali al chiuso (sala d’attesa), MANTENENDO LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO L’UNO DALL’ALTRO, tanti clienti per quanto saranno gli operatori disponibili.

2. In caso di numero maggiore, NON SARA’ POSSIBILE ACCEDERE ALLA SALA D’ASPETTO E LA CODA VERRA’ EFFETTUATA ALL’ESTERNO. Potrà entrare una persona per ogni cliente che lascia gli uffici al chiuso.

3. La sala d’aspetto e gli sportelli sono dotati di liquido di sanificazione per le mani. Ogni cliente dovrà farne uso prima di accedere ai servizi di sportello.

Grazie per la collaborazione.



VUS COM SRL