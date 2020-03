Emergenza Coronavirus, le misure per il sociale e per l’assistenza alla popolazione adottate dal Comune di Spoleto

Assistenza domiciliare, teleassistenza, consegna a domicilio della spesa e dei farmaci per gli anziani e Family Help

In ottemperanza ai tre Decreti del Consiglio dei Ministri per l’emergenza Coronavirus, il Comune di Spoleto, nell’ambito dei servizi sociali e dell’assistenza alla popolazione, ha adottato una serie di misure e di servizi aggiuntivi per venire incontro alle esigenze della comunità.

È stato potenziato il servizio di assistenza domiciliare leggera a supporto delle aumentate esigenze delle persone anziane per le necessità quotidiane e tramite il servizio di teleassistenza viene effettuata la verifica telefonica delle condizioni generali di salute degli anziani assistiti.

Ad integrazione delle misure del Comune di Spoleto si informa che è attivo il servizio della Croce Verde di Spoleto, per il supporto agli anziani in difficoltà, su richiesta telefonica – da effettuarsi al numero di tel. 0743/260720 negli orari 9,00-13,00 15,00-19,00 dal lunedì al venerdì – per la consegna a domicilio della spesa e dei farmaci. Il servizio non prevede la prenotazione dei beni da acquistare ma si limita alla sola consegna.

Si ricorda inoltre nuovamente l’avviso, in scadenza al 16 marzo, della misura del Family Help che mette a disposizione un contributo per sostenere le spese di baby sitter, assistenti familiari, badanti, accompagnamento di anziani, minori, disabili, o persone in difficoltà. Tutte le informazioni per presentare la domanda sono disponibili nella home page del sito istituzionale del Comune di Spoleto.