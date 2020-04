Emergenza Coronavirus, l’Associazione Pro Loco Beroide dona 1600 mascherine

Il presidente Toppo: 《Auguriamo a tutti di superare indenni questa pandemia e in cuor nostro sogniamo di poter tornare ad abbracciarci in un prossimo futuro in una nuova e bella edizione della Sagra dell’Anguilla. Continuiamo tutti ad avere comportamenti responsabili, e quel giorno verrà presto》



L’Associazione Pro Beroide ha tra i suoi scopi fondamentali quello di promuovere il benessere della comunità e in un momento così difficile per tutta la popolazione a causa dell’epidemia da Covid-19, ha voluto assumere un’iniziativa che portasse vicinanza ad ognuno di noi.

Il presidente ed il consiglio direttivo all’unanimità hanno dunque deciso di destinare parte dei fondi sociale di cui si dispone per l’acquisto di 1.600 mascherine. L’ingente quantità di mascherine sarà distribuita a tutti i soci e agli abitanti del territorio di riferimento nella misura di numero 3 dispositivi a persona.

Il presidente Lino Toppo ha rilasciato la seguente dichiarazione a commento dell’iniziativa: 《Il momento che stiamo vivendo è davvero senza precedenti. Il nostro pensiero va innanzi tutto alle vittime, ai malati della pandemia, ai loro familiari e a coloro che lottano in prima linea contro questa malattia, in particolar modo alle migliaia di anziani chiusi nei vari Istituti. L’Associazione che ho l’onore di presiedere è sempre stata sensibile al benessere dei cittadini e da più parti si è levata la proposta di intervenire con un segno a vantaggio della comunità, quindi non abbiamo esitato ad acquistare 1.600 mascherine da destinare alla popolazione Beroidana ed ai soci della Pro Loco.



Auguriamo a tutti di superare indenni questa pandemia e in cuor nostro sogniamo di poter tornare ad abbracciarci in un prossimo futuro in una nuova e bella edizione della Sagra dell’Anguilla. Continuiamo tutti ad avere comportamenti responsabili, e quel giorno verrà presto》.