Emergenza Coronavirus, l’Amministrazione Comunale risponde alle associazioni di categoria

La nota stampa di Palazzo Comunale

A seguito della richiesta avanzata ieri dalle associazioni di categoria ConSpoleto, Confcommercio e Federalberghi, l’amministrazione comunale, alla luce degli ultimi importanti sviluppi relativi all’emergenza Coronavirus, ritiene utile fornire alcuni chiarimenti.

In relazione alle condizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus, trattandosi di una situazione di carattere nazionale, si è in attesa delle decisioni che, presumibilmente con un provvedimento urgente in materia di interventi economici a sostegno di Enti, famiglie ed imprese, saranno prese dal Governo.

Si tratta di un elemento decisivo ed indispensabile per mantenere e migliorare l’impegno organizzativo del Comune di Spoleto sul fronte della sicurezza ai cittadini, attualmente al massimo dello sforzo, pur con risorse umane e finanziarie in questo momento drammaticamente insufficienti.

L’amministrazione comunale resta comunque disponibile ad incontrare a breve le associazioni di categoria interessate, nella convinzione che sia possibile concordare le azioni necessarie in linea con le disposizioni che verranno decise a livello nazionale.