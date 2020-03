Emergenza Coronavirus, la solidarietà dei Perugia Clubs

Donati seimila euro all’Azienda Ospedaliera di Perugia

(DMN) Perugia – in tutto il Paese, numerose associazioni, stanno mettendo in campo delle raccolte fondi per sostenere chi sta lottando contro l’emergenza Coronavirus. Anche il Centro Coordinamento Perugia Clubs ha voluto fare la propria parte.

Con lavoro di squadra, – si legge nella nota diffusa dal Direttivo – spirito di partecipazione e umanità, i 25 Perugia Clubs territoriali distribuiti nel territorio della Provincia di Perugia ed affiliati al Centro di Coordinamento, contribuiscono, con un piccolo ma significativo finanziamento, al sostegno e al contrasto dell’emergenza del Coronavirus in Umbria.

Nella giornata di ieri, lunedì 23 marzo, per il tramite del Centro di Coordinamento nel ruolo di promotore, è stata donata la somma di euro seimila all’Azienda Ospedaliera di Perugia, posta all’attenzione del dott. Onnis quale Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19.

La somma sarà incanalata dalla Struttura Ospedaliera al soddisfacimento delle funzioni dalla stessa ritenute più necessarie ed opportune per curare e debellare la pandemia in atto.