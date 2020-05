Emergenza Coronavirus, la Cooperativa Il Cerchio ringrazia per le tante donazioni ricevute

Grazie al contributo dei donatori la Cooperativa sociale potrà continuare a svolgere in condizioni sanitarie di assoluta sicurezza i propri servizi rivolti ai più deboli

L’emergenza nazionale legata alla pandemia da COVID-19 sta mettendo a dura prova tutti, in particolare chi si occupa di sanità e terzo settore. Fin dall’inizio dell’emergenza, La Cooperativa Sociale Il Cerchio ha mantenuto in maniera ininterrotta i propri servizi, continuando ad assistere anziani, persone con disabilità e minori in situazioni di difficoltà, sia a domicilio sia nelle quattro residenze protette per anziani, la comunità per minori “Uffa” e la comunità alloggio “Le Ville”.

Per garantire la sicurezza degli utenti, dei propri operatori, delle loro famiglie e, di conseguenza, della comunità stessa, la Cooperativa Il Cerchio ogni giorno dota i propri lavoratori di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, indumenti tecnici). I costi dei presidi sanitari sono elevati, per questo Il Cerchio ha messo in campo una raccolta fondi alla quale, oltre alla già citata Fondazione Carla Fendi, hanno risposto molte realtà del nostro territorio, permettendo così alla nostra realtà di mantenere vivi tutti i servizi.

Vogliamo pertanto ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, l’Istituzione Cesare e Mina Micheli, Banco Desio, la presidente della sezione spoletina dell’Associazione mogli medici italiani (Ammi), il Rotary club Spoleto e la Carrozzeria Piacenti: grazie anche al loro contributo la Cooperativa potrà continuare a svolgere in condizioni sanitarie di assoluta sicurezza i propri servizi rivolti ai più deboli.