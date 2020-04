Emergenza Coronavirus, in campo anche la Fondazione CaRiSpo

Già attivate donazioni in favore del San Matteo degli Infermi, della Coop. Il Cerchio e della Croce Rossa



Distanti, ma sempre vicini! Con questo spirito la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto ha iniziato subito ad attivarsi per sostenere le azioni finalizzate a contrastare la diffusione del Coronavirus nella Città di Spoleto. Raccordandosi con le Istituzioni territoriali, si è proceduto senza indugio a dotare il Servizio Rianimazione dell’Ospedale di Spoleto di un sistema completo di monitoraggio e di un ecografo portatile.



Inoltre, la Fondazione ha voluto mostrare una ulteriore vicinanza al mondo del Volontariato, sostenendo due importanti realtà che operano nel territorio: il Cerchio e la Croce Rossa di Spoleto, erogando un contributo per l’acquisto di presidi sanitari per meglio tutelare la persona dei volontari e degli operatori fortemente impegnati nell’attività di assistenza domiciliare verso i più bisognosi.

Di fronte al permanere di una drammatica situazione emergenziale, la Fondazione intende riconfermare ancor più la propria disponibilità nel sostenere la Comunità di riferimento in collaborazione con le Istituzioni ed Associazioni del Territorio.