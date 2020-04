Emergenza Coronavirus, il grande cuore di Campello sul Clitunno

Raccolte fondi per i più bisognosi e mascherine donate ad ogni nucleo familiare: quando l’unione É la forza

(DMN) Campello sul Clitunno – l’unione É la grande forza di Campello sul Clitunno. Una piccola comunità con un cuore grande, unita ancor di più dall’emergenza Coronavirus.

La raccolta fondi – Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale, ha aperto una raccolta fondi, tramite Gofundme, che in soli 6 giorni ha permesso di raccogliere 2.600 Euro con cui verranno rafforzati gli aiuti che i Servizi Sociali di Campello sul Clitunno potranno dare ai cittadini più vulnerabili e a tutti coloro che hanno davvero un bisogno di un piccolo sostegno per continuare a vivere. Il Comune, in questi giorni, sta ricevendo donazioni anche da associazioni, privati e singoli cittadini (in fondo all’articolo tutte le info per partecipare) per sostenere chi, nell’emergenza, si trova ad attraversare un momento di difficoltà.

Clicca qui per partecipare alla raccolta fondi Gofundme

“Tutta questa solidarietà mi commuove – ha scritto l’assessore Fabiana Grullini su Facebook – e mi fa sentire davvero orgogliosa e fortunata nel poter dare la mia piccola parte nell’amministrazione di questo Comune che per me è il più bello del mondo! Ringrazio davvero moltissimo le persone che hanno saputo rinunciare a un loro “pezzetto”, perché quel “pezzetto” ora si è trasformato in speranza per chi è in difficoltà. Inoltre devo davvero dire Grazie a tutti i Volontari che in questi giorni stanno facendo un lavoro pazzesco. Un lavoro silenzioso. Un lavoro a testa bassa. Un lavoro senza vanagloria che ha come ricompensa la cosa più bella che c’è: il sorriso di chi si sente accudito. Il sorriso di chi non si sente abbandonato perchè quando il gioco si fa duro, – conclude il post dell’assessore- i campellini combattono usando l’arma più forti di tutte: Il Cuore”.

La consegna delle mascherine – Nella giornata di ieri, 7 aprile, é iniziata la consegna delle mascherine a tutti i nuclei familiari (1 mascherina per famiglia) di Campello sul Clitunno da parte dell’amministrazione comunale con l’ausilio dei volontari della Protezione Civile. Le mascherine sono state realizzate da artigiani locali in cotone e tnt e devono essere lavate non appena le si riceve e dopo ogni singolo utilizzo.