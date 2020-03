Emergenza Coronavirus, Elisa Sabbatini: 《Non è il momento delle polemiche sterili. I cittadini non sono soli, insieme affronteremo tutte le difficoltà》

Il sindaco di Castel Ritaldi risponde al gruppo consiliare di minoranza e aggiorna i cittadini sulla situazione sanitaria nel proprio comune

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il Sindaco non ritiene opportuno in questo momento storico soffermarsi su un dibattito che riguarda la gestione ordinaria e che possa risultare fuori luogo in questo momento delicato, imprevisto e non attinente all’emergenza in atto, utile solo a deviare l’attenzione su argomentazioni strumentali.

La Giunta e tutta la maggioranza è comunque disponibile a ricevere proposte e suggerimenti inerenti all’emergenza.

Tutte le misure sono al vaglio dell’amministrazione comunale al fine di trovare le strategie da adottare poiché cosciente della gravità sulla situazione economica delle aziende e dei cittadini.

Pertanto il primo cittadino aggiunge: “ Non è il momento delle polemiche sterili, se la minoranza vuol dare un valido contributo, alzi la cornetta e faccia proposte in merito oltre che assicurare la propria presenza per dare un sostegno anche alla propria comunità”.

Il Sindaco Elisa Sabbatini informa la sua cittadinanza che nel nostro territorio la situazione è ancora sotto controllo , ad oggi non sono stati registrati casi di positività, l’ importante è non abbassare la guardia evitando uscite non autorizzate e inutili.

A fronte dei dati che abbiamo e alla luce delle restrizioni indicate nell’ultimo decreto, dobbiamo reagire col buon senso e coraggio a tutela di tutti noi e delle persone vicine a noi e sono consapevole che in questo momento alcuni di Voi si sentano sfiduciati e disorientati.

Non siete soli , l’amministrazione è e sarà presente sempre, insieme affronteremo tutte le difficoltà.

Il rispetto delle regole è sinonimo d’ intelligenza.

Le catene dell’ordinario scenario economico si sono fermate, ma in concerto con L’ Anci Umbria e con altri sindaci, stiamo lavorando per fornire risposte concrete ed efficaci.

Con i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, che colgo l’occasione nuovamente di ringraziare per il supporto e la massima disponibilità dimostrata, stiamo condividendo tutte le misure da intraprendere a supporto della comunità.

Insieme ce la faremo

Io resto a casa

Il Sindaco

Elisa Sabbatini