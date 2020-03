Emergenza Coronavirus , confermata la sospensione dei tributi locali anche a Spoleto: ”Lo prevede già il Decreto Cura Italia”

Il Sindaco de Augustinis sostiene la proposta dell’Anci Umbria

“Liberare risorse importanti di cui il Comune dispone per far fronte alle drammatica situazione che cittadini e imprese stanno affrontando a causa dell’epidemia del Coronavirus”.

Così il sindaco di Spoleto Umberto de Augustinis a sostegno della propostache che il Presidente dell’Anci Umbria ha presentato alla Regione chiedendo disospendere l’accantonamento del fondo per i crediti di dubbia esigibilità.

“ Le somme in bilancio di cui il Comune già dispone andrebbero a costituire – spiega de Augustinis – disponibilità importanti e si configurerebbero come strumento di decontribuzione o come ammortizzatori fiscali significativi, sopratutto per quei cittadini o quelle imprese che, per aiutare a fronteggiare le difficoltà economiche conseguenti all’emergenza Coronavirus”.

Il Sindaco di Spoleto è intervenuto anpche sulla questione relativa alla sospensione del pagamento dei tributi locali, confermandola anche per il Comune di Spoleto.

“Il Decreto “Cura Italia” già lo prevedeper tutti gli enti impositori, indicandochiaramente la sospensione di ogni attività di riscossione, controllo, accertamento e contenzioso dall’8 marzo al 31 maggio. Quindi, dato l’andamento nazionale, é prevedibile che i termini avranno ulteriori slittamenti, posto che i danni economici si riproducono ovunque e avranno effetti protratti, richiedendo quindirisposte eccezionali e unitarie anche sul piano fiscale”.