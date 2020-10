Emergenza Coronavirus, chiusa la scuola “Le Corone”

La chiusura, che interesserà in totale 15 classi comprese le quattro della scuola primaria “Francesco Toscano”, è prevista dal 14 al 24 ottobre

Chiusura della scuola primaria “Le Corone”: è quanto dispone l’ordinanza n° 255 firmata questa mattina dal Sindaco Umberto de Augustinis. Una decisione resasi necessaria a seguito dei contagi riscontrati nella scuola di San Nicolò che, ad oggi, hanno coinvolto 7 alunni e 2 insegnanti.

Sempre di questa mattina la nota del dott. Marco Facincani che, in qualità di medico di Sanità Pubblica ECV (individuato dall’Azienda Sanitaria per la gestione della sorveglianza sanitaria – Emergenza Corona Virus), proponeva la chiusura del plesso scolastico.

La chiusura, che interesserà in totale 15 classi comprese le quattro della scuola primaria “Francesco Toscano”, è prevista dal 14 al 24 ottobre.

“Si tratta di una chiusura preventiva che condivido pienamente in un’ottica di prevenzione – sono state le parole della dirigente scolastica del 2° Circolo Didattico Silvia Mattei – Ringrazio sia la Usl Umbria 2, che ieri ha subito effettuato un sopralluogo, sia il Comune di Spoleto per la celerità con cui tutto si è svolto. Dispiace dove far stare a casa così tanti alunni, ma spero fortemente che questa situazione si risolva il più presto possibile”.