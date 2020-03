Emergenza Coronavirus, a Castel Ritaldi al via la consegna delle mascherine

Le comunicazioni del sindaco Sabbatini

Riceviamo con piacere dal sindaco di Castel Ritaldi e pubblichiamo integralmente:

Il Sindaco comunica alla cittadinanza:

Inizia oggi LA CONSEGNA DELLE MASCHERINE donate da due aziende tessili del nostro territorio (Monica Sorci e Trabalza Lorena) per contrastare l’emergenza coronavirus.

Un’azione, da parte di queste aziende davvero encomiabile, che dimostra in questi momenti di difficoltà l’unità e la solidarietà per la propria comunità.

Le mascherine verranno consegnate dal gruppo comunale di Protezione civile di Castel Ritaldi e dovranno essere prenotate al n. 3391312655 (Ezio Tonelli assessore) via WhatsApp con nome, cognome, via e numero di telefono.

Sono mascherine non chirurgiche e non DPI (dispositivi di protezione individuale) fornite alla popolazione come protezione.

Sono strettamente personali e non è in alcun modo consentito un utilizzo promiscuo, neanche tra le persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Le mascherine non sono lavabili.

Restate casa o uscite solo per motivi strettamente necessari (spostamenti autocertificati per comprovate necessità e urgenze)

Il Sindaco

Elisa Sabbatini