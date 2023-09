Emergency a Eggi: nuova iniziativa a sostegno della Ong fondata da Gino Strada

Organizzata dal Gruppo di Spoleto, domenica 1 ottobre dalle ore 17.00, è in programma la visita guidata alle tre chiese di Eggi, con aperitivo e concerto acustico

Nuova iniziativa del gruppo Emergency di Spoleto. A Eggi, domenica 1 ottobre dalle ore 17.00, è in programma una passeggiata nel borgo con visita guidata alle tre chiese di Eggi: chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, chiesa della Madonna delle Grazie e chiesa di San Giovanni Battista (quest’ultima, danneggiata dal sisma, sarà visitabile solo dall’esterno).



La visita, che sarà condotta dalla dottoressa Laura Castrianni, avrà la durata di circa un’ora e mezza.

Al termine della passeggiata e dellle visite alle chiese, verso le ore 19.00 nel Borgo di Eggi, sarà allestito un aperitivo/cena per tutti i partecipanti con strangozzi alla spoletina e salsicce alla brace.



Dopo una breve presentazione delle attività e dei progetti di Emergency, è in programma un concerto acustico nel corso del quale verrà presentata una selezione di brani del cantautorato italiano.



Il costo dell’iniziativa è di € 15,00 per gli adulti, di € 10 per i bambini e le bambine fino a 12 anni e gratis fino a 6 anni. I proventi dell’iniziativa verranno devoluti ad Emergency per i progetti di assistenza medico sanitaria che la ONG italiana, fondata da Gino Strada, segue in Italia e all’estero.



Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, entro venerdì 29 settembre, scrivendo a spoleto@volontari.emergency.it o chiamando i numeri 3288113294 (Michela) e 3772308743 (Davide).