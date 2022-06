Emanuele Morena e Riccardo Bellini vincono la 56° Corsa dei Vaporetti

Nella categoria A2 si affermano Boccolucci e Morano, Gauzzi e Petrini trionfano in Under 18. Galleria fotografica

(DMN) Spoleto – è il binomio numero 94 (Bellini Group – Luigi Rossi), formato da Emanuele Morena e Riccardo Bellini, a trionfare alla 56° Corsa dei Vaporetti, andata in scena dal 17 al 19 giugno a Spoleto. Una gara emozionante e senza esclusione di colpi tornata ad infiammare il pubblico spoletino dopo due anni di stop forzato per la pandemia. Nella categoria A2 si sono imposti Alessio Morano e Paolo Boccolucci (PB Barber – Bea) mentre in Under 18 la vittoria è andata a Filippo Gauzzi e Federico Petrini.

La caregoria speciale della “Corsa più pazza del Mondo ” (documentata nella nostra photogallery) è stata invece vinta dell’equipaggio formato dall’attore Giulio Berruti e dall’assessore Giovanni Maria Angelini Paroli seguita dal Vaporetto guidato dal regista Stefano Alleva, terza piazza per il binomio formato dal sindaco Andrea Sisti e da Silvio Marcelli.