Elisa Sabbatini presenta i candidati della lista civica “ViviAmo Castel Ritaldi”

“Viviamo Castel Ritaldi”, lista civica che sostiene la candidatura di Elisa Sabbatini, attuale sindaco del Comune di Castel Ritaldi, presenterà pubblicamente la sua squadra ed il programma sabato 11 maggio alle ore 17.30 presso la Biblioteca “C. Spaziani”.

“Avrò il piacere di rendere noti i nomi delle persone che mi affiancheranno in questa nuova sfida e condivideremo insieme ai presenti il programma che intendiamo portare a compimento” afferma la candidata Sindaco Elisa Sabbatini. “Siamo pronti a proseguire nel nostro lavoro con serietà, impegno e rispetto per i cittadini poiché, come abbiamo già dimostrato in questi cinque anni, la nostra comunità è al centro dei nostri progetti” conclude.

L’evento sarà un’opportunità per gli abitanti di incontrare Elisa Sabbatini e i candidati della lista “Viviamo Castel Ritaldi”, nonché di conoscere in modo approfondito le proposte programmatiche per la città. Sarà un momento di confronto, durante il quale oltre ad ascoltare la presentazione, i cittadini potranno porre domande dirette a tutti i candidati.

Il programma proposto è il frutto di una profonda conoscenza delle necessità e delle peculiarità del territorio e di un confronto costante e trasparente con le cittadine e i cittadini, le realtà produttive, commerciali e le associazioni che compongono la comunità. Tutto questo unito all’esperienza sul campo, maturata nel corso dei cinque anni di Amministrazione ha fatto sì che i punti stilati siano composti da progetti concreti, atti a proseguire il lavoro già intrapreso di sviluppo del territorio e miglioramento della qualità della vita delle persone, con interventi puntuali e politiche tangibili.