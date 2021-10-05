Elezioni Spoleto, ecco i voti ai candidati consiglieri

Sul podio dei più votati Marco Trippetti, Camilla Laureti e Enzo Alleori
(DMN) Spoleto – ecco il dettaglio delle le preferenze per i candidati al Consiglio comunale di Spoleto alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.
Sezioni 42 su 42
Fonte dati: sito internet del comune di Spoleto
(le liste sono elencate in ordine di voti ottenuti)
PARTITO DEMOCRATICO
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|1
|MARCO TRIPPETTI
|529
|14
|CAMILLA LAURETI
|420
|8
|FEDERICO CESARETTI
|207
|10
|DANILO CHIODETTI
|187
|11
|NADIA FIBRAROLI
|159
|16
|GUERRINO LUCENTINI
|148
|15
|MRIKA LLESHAJ
|132
|22
|GIAN MARCO SORCINI
|105
|20
|ARIANNA PANETTI
|78
|4
|VANIA BUFFATELLO
|75
|5
|GIAMPIERO CALABRESI
|66
|6
|ROBERTO CALAI
|64
|19
|MARIA RITA PALAZZI
|60
|13
|FRANCESCA GRANELLI
|59
|24
|PIETRO ZAMPOLINI
|35
|21
|DONATELLA POMPILI
|32
|18
|MARIANA RAMONA MIHAI
|30
|23
|FLAVIO STANO
|30
|12
|SEBASTIAN IOAN GINDAC
|26
|7
|CATERINA CEPPI
|21
|3
|ANTONIO ATTINA
|14
|17
|MATTEO MAROTTA
|13
|9
|DEBORA CLEMENTINI
|11
|2
|ALFIERO ARALDI
|7
ALLEANZA CIVICA
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|1
|GIANMARCO PROFILI
|303
|11
|ALESSANDRA DOTTARELLI
|160
|14
|ALESSANDRA MARCHESINI
|140
|2
|ROBERTO SETTIMI
|128
|12
|MATTEO FILIPPI
|117
|5
|ANNA RITA BOCCHINI
|89
|9
|ENDRIU DEL FRATE
|84
|3
|ILARIA FRASCARELLI
|83
|10
|MARIA RITA DELL’ANNO
|73
|6
|ROMINA CAPORICCI
|50
|15
|UMBERTO MAZZOLI
|43
|21
|GIAMPAOLO SENSINI
|43
|24
|LUIGI TROLLINI
|34
|7
|WALTER CIERI
|33
|13
|FRANCESCO MACRI
|28
|19
|EDOARDO SANTONI
|28
|23
|ALBERTO SIMONESCHI
|25
|8
|EMANUELA CONTI
|24
|18
|DONATELLA SANTIROSI
|24
|20
|LIVIO SCATENA
|23
|17
|ALESSANDRO ROSSI
|22
|16
|NERIO NATIVI
|18
|22
|GIADA SILVANI
|13
|4
|SIMONE ARCALENI
|11
SPOLETO 2030
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|1
|MARTA DE ANGELIS
|270
|13
|STEFANO GIANNETTI
|229
|6
|MARCO DE ANGELIS
|136
|19
|GIORGIO PALLUCCO
|120
|11
|CARLO GAGGI
|92
|15
|CINZIA MATTAROCCI
|79
|10
|PATRIZIA FRASCARELLI
|47
|21
|GISELDA RONCETTI
|43
|22
|BEATRICE RONCHI
|41
|24
|LUANA ZANGARELLI
|37
|16
|IRENE MATURI
|33
|5
|MONIA BOSI
|30
|12
|SILVIA MARIA GARBINI
|30
|17
|LUCIANO NATALIZI
|26
|14
|DILETTA MASETTI
|22
|4
|FRANCESCO BONANNO
|18
|18
|MARTINA NATALIZI
|18
|23
|LUCA SANTI
|17
|8
|NICOLO FILIPPETTI
|16
|20
|FABIO PROIETTI
|16
|9
|SILVIA FIORETTI
|15
|2
|STEFANO FRANCESCO ANDREA ALLEVA
|8
|7
|ROBERTO FABIANI
|8
|3
|GIULIO BARZACCA
|7
FRATELLI D’ITALIA
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|11
|ALESSANDRO CRETONI
|221
|20
|PAOLA VITTORIA SANTIROSI
|138
|2
|MARIKA AIELLI
|124
|14
|ANTONIO DI CINTIO
|108
|1
|STEFANO POLINORI
|99
|18
|SILVIA SOFIA PETTINARI
|98
|15
|DANIELE GALLI
|87
|24
|ANDREA ALESSANDRO VERDIANI
|61
|6
|CRISTINA BONUCCI
|56
|7
|ALESSANDRO CAMPANA
|54
|12
|FABIO D’ATANASIO
|49
|13
|SILVIA DEL FRATE
|37
|8
|RENATO CANESSA
|33
|3
|FEDERICO BARONCI
|28
|17
|GIANCARLO MICHELI
|23
|9
|GABRIELE CELESTI
|22
|21
|MARIA CHIARA SORDINI
|22
|23
|CHIARA TAGLIAVENTO
|22
|16
|EMANUELE LAURETI
|18
|4
|CARLA BERGANTINI
|17
|22
|ALESSIA TILENA
|11
|19
|CHIARA SABBATINI
|7
|5
|BARBARA BONFANTE
|6
|10
|MARIA GIULIA CENCI
|4
CIVICI X SPOLETO
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|3
|ENZO ALLEORI
|334
|12
|DONATELLA LORETONI
|177
|2
|MANUELA ALBERTELLA
|110
|1
|GIOVANNI MARIA ANGELINI PAROLI detto PAROLI
|103
|15
|FRANCESCA MASO
|86
|10
|DANIELE FILIPPI
|79
|13
|ANDREA LUZZI
|49
|14
|FAUSTO MARCHI
|46
|16
|EZIO MATTIOLI
|40
|8
|GIULIO CESARE DE SANTIS
|30
|7
|SILVIA CASTELLANI
|27
|11
|LEONARDO LAURETI
|27
|21
|LUIGI GIUSEPPE PROFILI
|24
|9
|FRANCESCA FERRACCI
|16
|4
|PAOLO ANGELI
|15
|17
|NINO MONTANARI
|15
|6
|ALESSANDRO BENEDETTI
|12
|23
|SIMONA SPERA
|12
|22
|CLAUDIO RAGNI
|11
|24
|MICHELE TIZI
|11
|19
|SARA MORICONI
|8
|18
|FILIPPO MONTANI FARGNA
|4
|20
|ANNA MUSCARDIN
|3
|5
|GIOVANNI LODOVICO ANGELINI ROTA
|2
INSIEME PER SPOLETO
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|21
|PAOLO PICCIONI
|149
|24
|GREGORIO POMPILI
|88
|14
|MANUELA MATERAZZO
|72
|10
|GIUSEPPE GALLI detto PINO
|70
|5
|SALVATORE CESARINI
|69
|23
|DAVIDE PLACIDI
|68
|12
|ANNA LORETONI IN CIANCA
|62
|7
|VALENTINA DEL FRATE
|60
|1
|NADIA ALGA
|59
|6
|SIMONA DE ANGELIS
|59
|19
|CATIA PASSERI
|57
|4
|ALDO CALVANI
|38
|16
|ALBERTO MINCI
|38
|13
|ALBERTO MASSARINI
|35
|9
|CARLO FIOVE FANTOZZI
|34
|15
|MASSIMO MAZZOCCHI
|32
|8
|LUCIANA DI MARCO
|27
|22
|ANTONELLA PIERNERA
|24
|18
|ALBERTO ORTOLANI
|22
|2
|MASSIMO ALIMENTI
|19
|3
|ARIANNA BARTOLONI
|16
|17
|PAOLO ORAZI
|16
|11
|ORIANA GASPERINI
|15
|20
|YASUNARIS PEREZ
|4
SPOLETO FUTURA
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|22
|ROBERTO RANUCCI
|126
|24
|MARIA RITA ZENGONI
|101
|17
|ENZO NARDI
|95
|7
|GIAMPAOLO FAGOTTO FIORENTINI
|94
|6
|ANDREA DURANTI
|84
|15
|DAVID MILITONI
|83
|14
|DEBORA MATTIOLI
|67
|3
|GIANFRANCESCO CECERA
|38
|21
|ANNALISA TORTORA
|37
|23
|LIVIA TRABALZA
|35
|2
|FILIPPO CECCARONI
|22
|1
|RUMI BISOGNI
|20
|4
|ANNA RITA CIUCARILLI
|18
|18
|VALENTINA ORLANDO
|17
|19
|DEBORA PROIETTI PESCI
|14
|9
|CHIARA GIACOMETTI
|13
|8
|MASSIMO FRACASSI
|12
|12
|ALESSIA MANCINI
|10
|13
|STEFANO MARIANI
|8
|10
|LORENZO GIUSTINI
|7
|5
|MARIA LETIZIA CLARICI
|6
|20
|CATIA SANTINI
|6
|11
|MARIA GRAZIA MAGRINI
|5
|16
|DINO MUHIC
|2
FORZA ITALIA – UDC
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|16
|BEATRICE MONTIONI
|192
|1
|GIORGIO MULE
|184
|24
|FILIPPO UGOLINI
|170
|11
|FRANCESCO FLAVONI
|121
|5
|SANDRO CRETONI
|63
|22
|GIORGIA SCARABOTTINI
|28
|21
|MIRCO SACCAPERNI
|13
|2
|PAOLA AGLINI
|12
|4
|CARLA CASELLI
|12
|9
|DOMENICO FIORI
|11
|14
|SILVIA LORENTI
|11
|20
|DEBORA POMPILI
|7
|3
|CRISTIAN CAGNONI
|5
|10
|MANUELE FIORI
|5
|15
|PASQUALE MARCHESE
|5
|7
|MARIA TERESA DE ROSA
|2
|12
|IRIS FORTUNATI
|2
|18
|GABRIELA PALLUCCO
|2
|8
|ENRICO DONNOLA
|1
|19
|RITA POLITANGELI
|1
|6
|ORIETTA DE ANGELIS
|0
|13
|TIZIANO LIVORI
|0
|17
|GIUSEPPE ORLANDO
|0
|23
|FRANCESCA SETTIMI
|0
LEGA
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|21
|STEFANO PROIETTI
|125
|5
|WOLFGANG BERNELLI
|93
|15
|CESARE LORETONI
|93
|23
|MASSIMO SCERNA
|71
|19
|FABIO MOSCIATTI
|69
|20
|FILIPPO PICCIONI
|69
|11
|PAOLA CURTI
|46
|4
|MILENA BENCIVENNI
|40
|18
|FEDERICA MORETTI
|24
|16
|ELIANA MARCHESINI
|21
|13
|LUCA FILIPPONI
|19
|10
|ROMINA CRISPOLDI
|17
|6
|GIUSEPPE CALABRESI
|16
|24
|STEFANIA ZERINO
|10
|14
|DONATELLA LOPEZ
|7
|2
|ANDREA ANTONELLI
|6
|3
|CANDIDA BARTOLI
|5
|17
|NICOLA MASTORO
|4
|1
|ANDREA ANTIMIANI
|3
|7
|SERGIO CAPORICCI
|3
|8
|ANTONIO CELUCCO
|2
|9
|FRANCESCA COSTANZO
|2
|12
|CRISTIAN DELL’AIRA
|0
|22
|ALESSIO QUINTI
|0
RINASCERE PER CINTIOLI SINDACO
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|8
|MARIA MARGHERITA LEZI
|197
|11
|PAOLO MARTELLINI
|134
|2
|PIETRO BADIALI
|109
|12
|MICHELA MISCHIANTI
|50
|4
|FRANCO DI MARCO
|37
|6
|ONELIO GASPERINI
|37
|9
|DANIELE LIPPARELLI
|25
|13
|SERENA MOCCOLI
|23
|16
|FABIO PROIETTI
|21
|5
|SANTINO FORTUNATI
|17
|17
|MARCO PROIETTI NERI
|13
|3
|GIACOMO COPPONI
|12
|18
|STEFANIA PUGGINI
|8
|19
|RICCARDO SCARPONI CIANI
|8
|14
|ALESSANDRO PAGLIAROLA
|6
|1
|PAMELA ANDERLINI
|3
|7
|HICHEM H’FAIEDH
|3
|21
|ELIO VIRGILI
|3
|20
|VINCENZO STOMPANATO
|2
|10
|CRISTINA MARCHIONNI
|0
|15
|RITA PAGLIARULO
|0
ORA SPOLETO
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|1
|LUIGINA RENZI
|132
|5
|MAURA COLTORTI
|66
|14
|MORENO ORAZI
|63
|9
|PIER DOMENICO GERVASI
|50
|18
|ADELE SAMMARCO detta LINA
|46
|15
|ROLANDO RAMACCINI
|42
|12
|ELISABETTA PROIETTI
|35
|8
|SANDRO FIORELLI
|32
|11
|MATTEO PAPINI
|28
|19
|BRUNO TONIOLATTI
|28
|16
|ROBERTO RAPASTELLA
|23
|3
|ANNA RITA ANTONELLI
|21
|20
|TILDE FABI
|21
|4
|SILVIA CANTU
|20
|10
|MANUELA GRIFONI
|19
|7
|ROBERTO D’ORSI
|17
|21
|ALESSANDRO MUZI
|17
|13
|MANFREDO PROIETTI
|15
|17
|SILVIA RISOLDI
|14
|2
|ALBERTO MARIA ADRIANI
|13
|6
|ELISABETTA CONOCCHIA
|3
MOVIMENTO 5 STELLE
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|2
|SAMUELE BONANNI
|192
|1
|AGNESE PROTASI
|189
|12
|ENRICO MORGANTI
|36
|10
|MARINELLA MARINELLI
|32
|14
|JESSICA PATRIZI
|26
|9
|DOMENICO ORONZO LORIZZO
|20
|7
|LUCREZIA GENTILI
|15
|17
|MICHELE RUTIGLIANO
|13
|3
|FRANCESCO CAPALDINI
|12
|5
|CESARE DE ROSA
|9
|11
|GIACOMO MOLLAIOLI
|9
|13
|LORENZO ORAZI
|9
|16
|GIULIA ROSSI
|8
|6
|MARCO FORTUNATI
|5
|15
|ALESSANDRA POLI SANDRI
|5
|8
|NICOLETTA LORETI
|4
|4
|MAURA CIAVATTA
|3
|18
|ANNA SEBASTA
|1
OBIETTIVO COMUNE
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|2
|ROBERTO BASTIANELLI
|72
|11
|GIANNI FERNETTI
|54
|7
|MICHELA CECCARELLI
|50
|10
|ALIERO DOMINICI
|50
|21
|LEONELLO SPITELLA
|35
|19
|NANDO SCARPELLI
|33
|18
|ROBERTO ROSSI
|32
|22
|PIETRO TESTAGUZZA
|26
|4
|GIORGIO BERNACCHIA
|24
|14
|ENRICO PETTINARI
|23
|15
|ALEANDRO PICCIONI
|20
|16
|BARBARA PROIETTI
|20
|12
|ROBERTA GREGORI
|16
|1
|FRANCESCO BACHILLI
|15
|17
|MARIA LUISA QUARSITI
|13
|8
|MAURIZIO CENCINI
|11
|9
|GIAMPAOLO CITTADONI
|10
|13
|FERNANDO LEONARDI
|10
|3
|SARA BAVIGLIA
|8
|23
|MARCELLO TITTA
|8
|5
|ERIKA BRAIDICH
|4
|6
|MARIA CATANZANI
|4
|24
|CORRADO ZUALDI
|4
|20
|PAOLA SCIMITERNA
|2
ELEGGI SPOLETO
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|15
|LETIZIA PESCI
|149
|16
|FABIO PINCHI
|58
|9
|EGISTO FEDE
|54
|1
|ANGELO GELMETTI
|45
|4
|PAOLO CAPOCCI
|45
|21
|STEFANO ZUCCHI
|28
|12
|MARIA ROSA LUCIDI
|27
|18
|MARCO ROSATI
|16
|6
|STEFANIA DE PERSIO
|13
|20
|VALERIO TABORITI
|11
|13
|LORENZO MARIANI
|10
|3
|VANNA ARZUFFI
|9
|8
|GIANCARLO DI MARCO
|9
|11
|MIRKO GALARDINI
|8
|14
|NADIA PERGOLARI
|7
|7
|FRANCESCA DE SANTIS
|5
|17
|MARZIA POLIZZOTTO
|5
|5
|LOREDANA CASCINI
|4
|10
|ROSELLA FU PASQUALE MONTEFALCHESI
|3
|2
|ADOLFO LUIGI ALBERTI detto DUCCIO
|2
|19
|GIANLUCA STRINGARI
|2
|22
|KATIA PULCINI
|0
DIFENDIAMO SPOLETO
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|1
|LAURA ZAMPA
|132
|2
|MICHEAL SURACE
|78
|17
|GIANCARLO VALENTINI
|49
|7
|MICHELE CUOZZO
|30
|16
|LUIGI TURCHI
|30
|11
|LUCA PANNACCIO
|27
|3
|AURELIA CONTI
|23
|5
|ALBERTO CALABRESI
|15
|18
|GIGLIOLA BOCCHINI
|13
|13
|LUCIA PASCALE
|12
|15
|SILVIA SINIGAGLIA
|12
|12
|EDMONDO PARMEGIANI
|11
|10
|MIRKO MORETTI
|10
|9
|LUANA FAGIOLI LATINI
|8
|6
|ANNA LAURA CALDARELLI
|6
|4
|GIOVANNI BARTOLINI detto GIANNI
|5
|8
|CLAUDIO DE ROSA
|5
|14
|FILIPPO RICCI
|2
SPOLETO SÌ
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|1
|MAURIZIO HANKE
|148
|5
|ALESSANDRA CALDARELLI
|74
|6
|ALESSANDRO CIAMARRA
|16
|12
|BENVENUTO GINI
|16
|23
|LINDITA URA
|16
|14
|MARIA PAOLA LATTUGONI
|9
|18
|MIRELLA SCORSOLINI
|7
|20
|TANINO SPAMPINATO
|7
|4
|FIAMMA MARIA BRUNETTI
|6
|15
|CRISTINA MASCELLONI
|6
|10
|GIOVANNA GALDINI
|3
|8
|EMANUELA CRISPINI
|2
|9
|GIANLUCA FILIPPUCCI
|2
|11
|FILIPPO GIANFONDATI
|2
|13
|TOMMASO INGRAO
|2
|3
|GABRIELLA BOCCI
|1
|7
|GIAMPIERO CINTIO
|1
|17
|ALTERO RANUCCI
|1
|19
|VALTER SOLFAROLI
|1
|21
|RENZO SPERANZA
|1
|22
|GIUSEPPINA TORTORI
|1
|2
|FRANCESCO ARGENTATI
|0
|16
|SALVATORE PELUSO
|0
CAMBIAMO
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|1
|ALDO TRACCHEGIANI
|71
|15
|CLARA PILIA
|18
|18
|ALESSANDRA PROIETTI PEPARELLI
|15
|5
|DANIELA BENEDETTI
|11
|9
|LUDOVICA FIORELLI
|11
|4
|PAOLA BAZZOLI
|9
|24
|LAURA ZITO
|9
|17
|ALBERTO PROFILI
|8
|23
|GIUSEPPE VENANZI
|8
|7
|CLAUDIO CACCIAVILLANI
|7
|8
|ALESSANDRO CHELLI
|7
|2
|CLAUDIA ALLEGRETTI PROIETTI
|4
|10
|MARCO LIBERO GALLI
|4
|20
|SERGIO STOCCHI
|4
|14
|CATIA PIETRARELLI
|3
|19
|ROSITA SPITELLI
|3
|13
|MARCO PIERMARIA
|2
|3
|FRANCESCA ALTIERI
|1
|22
|BARBARA VALENTINI
|1
|6
|GABRIELE BRUGNONI
|0
|11
|ALDO GORI
|0
|12
|MARCO PESCIAIOLI
|0
|16
|GIANLUCA PIZZONI
|0
|21
|CINZIA TAVILLA
|0
SPOLETO NEL CUORE
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|1
|FAUSTO ALIMENTI
|22
|22
|LUCIANO SERVILI
|20
|9
|GIANCARLO GORI
|16
|11
|LOREDANA LECCAMUFFI
|16
|5
|ANDREA CESARINI
|14
|7
|LUDOVICO FEOLA
|14
|3
|MARIA LETIZIA CAMPANA
|12
|19
|GABRIELE PIROLA
|11
|10
|LUIGI GRAZIANI
|8
|21
|DONATELLA SALIMBENI
|8
|13
|MASSIMO CRESCENTINI
|7
|14
|DANIELA LOPPONI
|6
|20
|GAETANO PUMA
|6
|2
|MARINA BATTINI
|5
|15
|ALESSANDRO MARINI
|5
|23
|LUCA TARDIOLI
|5
|24
|NICOLA TOPPO
|5
|17
|EMANUELA MATTIOLI
|4
|8
|MASSIMO FORSONI
|3
|12
|GIANCARLO LOLLI
|3
|16
|LORELLA MASCIOTTI
|2
|4
|FLORIANA CANTAFIO
|0
|6
|RITA FELICI
|0
|18
|PIERLUIGI ORSINI
|0
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|10
|ANNA RITA MARIANI
|17
|6
|ALESSIO FABRIZI
|12
|2
|SALVATORE DI FILIPPO
|10
|4
|ROSANNA DI NOCERA
|10
|9
|SIMONA MARI
|10
|13
|FARIDA SANTEGIDI
|10
|1
|ALESSANDRA DI FILIPPO
|7
|7
|GIORGIO FAGANELLI
|7
|16
|MICHELA ZAMPONI
|4
|5
|DIEGO ESPOSITO
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|CATERINA SAVERIA LO JACONO
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|MARIA GRAZIA DI GIACOMO
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|MASSIMILIANO NERI
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|SARA REHO
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|GIAMPAOLO SANTERAMO
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|MARCO SCIAMANNA
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