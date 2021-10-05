Elezioni Spoleto, ecco i voti ai candidati consiglieri

  • Redazione
  • Ottobre 5, 2021
  • alle urne
  • Letto 96

    •  Sul podio dei più votati Marco Trippetti, Camilla Laureti e Enzo Alleori

    (DMN) Spoleto – ecco il dettaglio delle le preferenze per i candidati al Consiglio comunale di Spoleto alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

    Sezioni 42 su 42

    Fonte dati: sito internet del comune di Spoleto 

    (le liste sono elencate in ordine di voti ottenuti)

    LISTA PREFERENZE  
    PARTITO DEMOCRATICO 2508
    ALLEANZA CIVICA- GRIFONI SINDACO 1596
    DIEGO CATANOSSI SINDACO SPOLETO 2030 1358
    GIORGIA MELONI-FRATELLI D ITALIA 1345
    CIVICI X SPOLETO SISTI SINDACO 1241
    INSIEME PER SPOLETO CINTIOLI SINDACO 1133
    SPOLETO FUTURA BECECCO SINDACO 920
    FORZA ITALIA BERLUSCONI PER SPOLETO 847
    LEGA SALVINI SPOLETO 745
    RINASCERE PER CINTIOLI SINDACO 708
    ORA SPOLETO 705
    MOVIMENTO 5 STELLE 2050 588
    OBIETTIVO COMUNE GRIFONI SINDACO 544
    ELEGGI SPOLETO 510
    DIFENDIAMO SPOLETO 468
    SPOLETO SI 322
    CAMBIAMO 196
    SPOLETO NEL CUORE PAOLO IMBRIANI SINDACO 192
    IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 91

    PARTITO DEMOCRATICO 

    NR CANDIDATO PREFERENZE
    1 MARCO TRIPPETTI 529
    14 CAMILLA LAURETI 420
    8 FEDERICO CESARETTI 207
    10 DANILO CHIODETTI 187
    11 NADIA FIBRAROLI 159
    16 GUERRINO LUCENTINI 148
    15 MRIKA LLESHAJ 132
    22 GIAN MARCO SORCINI 105
    20 ARIANNA PANETTI 78
    4 VANIA BUFFATELLO 75
    5 GIAMPIERO CALABRESI 66
    6 ROBERTO CALAI 64
    19 MARIA RITA PALAZZI 60
    13 FRANCESCA GRANELLI 59
    24 PIETRO ZAMPOLINI 35
    21 DONATELLA POMPILI 32
    18 MARIANA RAMONA MIHAI 30
    23 FLAVIO STANO 30
    12 SEBASTIAN IOAN GINDAC 26
    7 CATERINA CEPPI 21
    3 ANTONIO ATTINA 14
    17 MATTEO MAROTTA 13
    9 DEBORA CLEMENTINI 11
    2 ALFIERO ARALDI 7

    ALLEANZA CIVICA

    NR CANDIDATO PREFERENZE
    1 GIANMARCO PROFILI 303
    11 ALESSANDRA DOTTARELLI 160
    14 ALESSANDRA MARCHESINI 140
    2 ROBERTO SETTIMI 128
    12 MATTEO FILIPPI 117
    5 ANNA RITA BOCCHINI 89
    9 ENDRIU DEL FRATE 84
    3 ILARIA FRASCARELLI 83
    10 MARIA RITA DELL’ANNO 73
    6 ROMINA CAPORICCI 50
    15 UMBERTO MAZZOLI 43
    21 GIAMPAOLO SENSINI 43
    24 LUIGI TROLLINI 34
    7 WALTER CIERI 33
    13 FRANCESCO MACRI 28
    19 EDOARDO SANTONI 28
    23 ALBERTO SIMONESCHI 25
    8 EMANUELA CONTI 24
    18 DONATELLA SANTIROSI 24
    20 LIVIO SCATENA 23
    17 ALESSANDRO ROSSI 22
    16 NERIO NATIVI 18
    22 GIADA SILVANI 13
    4 SIMONE ARCALENI 11

    SPOLETO 2030

    NR CANDIDATO PREFERENZE
    1 MARTA DE ANGELIS 270
    13 STEFANO GIANNETTI 229
    6 MARCO DE ANGELIS 136
    19 GIORGIO PALLUCCO 120
    11 CARLO GAGGI 92
    15 CINZIA MATTAROCCI 79
    10 PATRIZIA FRASCARELLI 47
    21 GISELDA RONCETTI 43
    22 BEATRICE RONCHI 41
    24 LUANA ZANGARELLI 37
    16 IRENE MATURI 33
    5 MONIA BOSI 30
    12 SILVIA MARIA GARBINI 30
    17 LUCIANO NATALIZI 26
    14 DILETTA MASETTI 22
    4 FRANCESCO BONANNO 18
    18 MARTINA NATALIZI 18
    23 LUCA SANTI 17
    8 NICOLO FILIPPETTI 16
    20 FABIO PROIETTI 16
    9 SILVIA FIORETTI 15
    2 STEFANO FRANCESCO ANDREA ALLEVA 8
    7 ROBERTO FABIANI 8
    3 GIULIO BARZACCA 7

    FRATELLI D’ITALIA 

    NR CANDIDATO PREFERENZE
    11 ALESSANDRO CRETONI 221
    20 PAOLA VITTORIA SANTIROSI 138
    2 MARIKA AIELLI 124
    14 ANTONIO DI CINTIO 108
    1 STEFANO POLINORI 99
    18 SILVIA SOFIA PETTINARI 98
    15 DANIELE GALLI 87
    24 ANDREA ALESSANDRO VERDIANI 61
    6 CRISTINA BONUCCI 56
    7 ALESSANDRO CAMPANA 54
    12 FABIO D’ATANASIO 49
    13 SILVIA DEL FRATE 37
    8 RENATO CANESSA 33
    3 FEDERICO BARONCI 28
    17 GIANCARLO MICHELI 23
    9 GABRIELE CELESTI 22
    21 MARIA CHIARA SORDINI 22
    23 CHIARA TAGLIAVENTO 22
    16 EMANUELE LAURETI 18
    4 CARLA BERGANTINI 17
    22 ALESSIA TILENA 11
    19 CHIARA SABBATINI 7
    5 BARBARA BONFANTE 6
    10 MARIA GIULIA CENCI 4

    CIVICI X SPOLETO 

    NR CANDIDATO PREFERENZE
    3 ENZO ALLEORI 334
    12 DONATELLA LORETONI 177
    2 MANUELA ALBERTELLA 110
    1 GIOVANNI MARIA ANGELINI PAROLI detto PAROLI 103
    15 FRANCESCA MASO 86
    10 DANIELE FILIPPI 79
    13 ANDREA LUZZI 49
    14 FAUSTO MARCHI 46
    16 EZIO MATTIOLI 40
    8 GIULIO CESARE DE SANTIS 30
    7 SILVIA CASTELLANI 27
    11 LEONARDO LAURETI 27
    21 LUIGI GIUSEPPE PROFILI 24
    9 FRANCESCA FERRACCI 16
    4 PAOLO ANGELI 15
    17 NINO MONTANARI 15
    6 ALESSANDRO BENEDETTI 12
    23 SIMONA SPERA 12
    22 CLAUDIO RAGNI 11
    24 MICHELE TIZI 11
    19 SARA MORICONI 8
    18 FILIPPO MONTANI FARGNA 4
    20 ANNA MUSCARDIN 3
    5 GIOVANNI LODOVICO ANGELINI ROTA 2

    INSIEME PER SPOLETO

    NR CANDIDATO PREFERENZE
    21 PAOLO PICCIONI 149
    24 GREGORIO POMPILI 88
    14 MANUELA MATERAZZO 72
    10 GIUSEPPE GALLI detto PINO 70
    5 SALVATORE CESARINI 69
    23 DAVIDE PLACIDI 68
    12 ANNA LORETONI IN CIANCA 62
    7 VALENTINA DEL FRATE 60
    1 NADIA ALGA 59
    6 SIMONA DE ANGELIS 59
    19 CATIA PASSERI 57
    4 ALDO CALVANI 38
    16 ALBERTO MINCI 38
    13 ALBERTO MASSARINI 35
    9 CARLO FIOVE FANTOZZI 34
    15 MASSIMO MAZZOCCHI 32
    8 LUCIANA DI MARCO 27
    22 ANTONELLA PIERNERA 24
    18 ALBERTO ORTOLANI 22
    2 MASSIMO ALIMENTI 19
    3 ARIANNA BARTOLONI 16
    17 PAOLO ORAZI 16
    11 ORIANA GASPERINI 15
    20 YASUNARIS PEREZ 4

    SPOLETO FUTURA 

    NR CANDIDATO PREFERENZE
    22 ROBERTO RANUCCI 126
    24 MARIA RITA ZENGONI 101
    17 ENZO NARDI 95
    7 GIAMPAOLO FAGOTTO FIORENTINI 94
    6 ANDREA DURANTI 84
    15 DAVID MILITONI 83
    14 DEBORA MATTIOLI 67
    3 GIANFRANCESCO CECERA 38
    21 ANNALISA TORTORA 37
    23 LIVIA TRABALZA 35
    2 FILIPPO CECCARONI 22
    1 RUMI BISOGNI 20
    4 ANNA RITA CIUCARILLI 18
    18 VALENTINA ORLANDO 17
    19 DEBORA PROIETTI PESCI 14
    9 CHIARA GIACOMETTI 13
    8 MASSIMO FRACASSI 12
    12 ALESSIA MANCINI 10
    13 STEFANO MARIANI 8
    10 LORENZO GIUSTINI 7
    5 MARIA LETIZIA CLARICI 6
    20 CATIA SANTINI 6
    11 MARIA GRAZIA MAGRINI 5
    16 DINO MUHIC 2

    FORZA ITALIA – UDC

    NR CANDIDATO PREFERENZE
    16 BEATRICE MONTIONI 192
    1 GIORGIO MULE 184
    24 FILIPPO UGOLINI 170
    11 FRANCESCO FLAVONI 121
    5 SANDRO CRETONI 63
    22 GIORGIA SCARABOTTINI 28
    21 MIRCO SACCAPERNI 13
    2 PAOLA AGLINI 12
    4 CARLA CASELLI 12
    9 DOMENICO FIORI 11
    14 SILVIA LORENTI 11
    20 DEBORA POMPILI 7
    3 CRISTIAN CAGNONI 5
    10 MANUELE FIORI 5
    15 PASQUALE MARCHESE 5
    7 MARIA TERESA DE ROSA 2
    12 IRIS FORTUNATI 2
    18 GABRIELA PALLUCCO 2
    8 ENRICO DONNOLA 1
    19 RITA POLITANGELI 1
    6 ORIETTA DE ANGELIS 0
    13 TIZIANO LIVORI 0
    17 GIUSEPPE ORLANDO 0
    23 FRANCESCA SETTIMI 0

     LEGA

    NR CANDIDATO PREFERENZE
    21 STEFANO PROIETTI 125
    5 WOLFGANG BERNELLI 93
    15 CESARE LORETONI 93
    23 MASSIMO SCERNA 71
    19 FABIO MOSCIATTI 69
    20 FILIPPO PICCIONI 69
    11 PAOLA CURTI 46
    4 MILENA BENCIVENNI 40
    18 FEDERICA MORETTI 24
    16 ELIANA MARCHESINI 21
    13 LUCA FILIPPONI 19
    10 ROMINA CRISPOLDI 17
    6 GIUSEPPE CALABRESI 16
    24 STEFANIA ZERINO 10
    14 DONATELLA LOPEZ 7
    2 ANDREA ANTONELLI 6
    3 CANDIDA BARTOLI 5
    17 NICOLA MASTORO 4
    1 ANDREA ANTIMIANI 3
    7 SERGIO CAPORICCI 3
    8 ANTONIO CELUCCO 2
    9 FRANCESCA COSTANZO 2
    12 CRISTIAN DELL’AIRA 0
    22 ALESSIO QUINTI 0

    RINASCERE PER CINTIOLI SINDACO

    NR CANDIDATO PREFERENZE
    8 MARIA MARGHERITA LEZI 197
    11 PAOLO MARTELLINI 134
    2 PIETRO BADIALI 109
    12 MICHELA MISCHIANTI 50
    4 FRANCO DI MARCO 37
    6 ONELIO GASPERINI 37
    9 DANIELE LIPPARELLI 25
    13 SERENA MOCCOLI 23
    16 FABIO PROIETTI 21
    5 SANTINO FORTUNATI 17
    17 MARCO PROIETTI NERI 13
    3 GIACOMO COPPONI 12
    18 STEFANIA PUGGINI 8
    19 RICCARDO SCARPONI CIANI 8
    14 ALESSANDRO PAGLIAROLA 6
    1 PAMELA ANDERLINI 3
    7 HICHEM H’FAIEDH 3
    21 ELIO VIRGILI 3
    20 VINCENZO STOMPANATO 2
    10 CRISTINA MARCHIONNI 0
    15 RITA PAGLIARULO 0

    ORA SPOLETO 

    NR CANDIDATO PREFERENZE
    1 LUIGINA RENZI 132
    5 MAURA COLTORTI 66
    14 MORENO ORAZI 63
    9 PIER DOMENICO GERVASI 50
    18 ADELE SAMMARCO detta LINA 46
    15 ROLANDO RAMACCINI 42
    12 ELISABETTA PROIETTI 35
    8 SANDRO FIORELLI 32
    11 MATTEO PAPINI 28
    19 BRUNO TONIOLATTI 28
    16 ROBERTO RAPASTELLA 23
    3 ANNA RITA ANTONELLI 21
    20 TILDE FABI 21
    4 SILVIA CANTU 20
    10 MANUELA GRIFONI 19
    7 ROBERTO D’ORSI 17
    21 ALESSANDRO MUZI 17
    13 MANFREDO PROIETTI 15
    17 SILVIA RISOLDI 14
    2 ALBERTO MARIA ADRIANI 13
    6 ELISABETTA CONOCCHIA 3

     MOVIMENTO 5 STELLE

    NR CANDIDATO PREFERENZE
    2 SAMUELE BONANNI 192
    1 AGNESE PROTASI 189
    12 ENRICO MORGANTI 36
    10 MARINELLA MARINELLI 32
    14 JESSICA PATRIZI 26
    9 DOMENICO ORONZO LORIZZO 20
    7 LUCREZIA GENTILI 15
    17 MICHELE RUTIGLIANO 13
    3 FRANCESCO CAPALDINI 12
    5 CESARE DE ROSA 9
    11 GIACOMO MOLLAIOLI 9
    13 LORENZO ORAZI 9
    16 GIULIA ROSSI 8
    6 MARCO FORTUNATI 5
    15 ALESSANDRA POLI SANDRI 5
    8 NICOLETTA LORETI 4
    4 MAURA CIAVATTA 3
    18 ANNA SEBASTA 1

     OBIETTIVO COMUNE

    NR CANDIDATO PREFERENZE
    2 ROBERTO BASTIANELLI 72
    11 GIANNI FERNETTI 54
    7 MICHELA CECCARELLI 50
    10 ALIERO DOMINICI 50
    21 LEONELLO SPITELLA 35
    19 NANDO SCARPELLI 33
    18 ROBERTO ROSSI 32
    22 PIETRO TESTAGUZZA 26
    4 GIORGIO BERNACCHIA 24
    14 ENRICO PETTINARI 23
    15 ALEANDRO PICCIONI 20
    16 BARBARA PROIETTI 20
    12 ROBERTA GREGORI 16
    1 FRANCESCO BACHILLI 15
    17 MARIA LUISA QUARSITI 13
    8 MAURIZIO CENCINI 11
    9 GIAMPAOLO CITTADONI 10
    13 FERNANDO LEONARDI 10
    3 SARA BAVIGLIA 8
    23 MARCELLO TITTA 8
    5 ERIKA BRAIDICH 4
    6 MARIA CATANZANI 4
    24 CORRADO ZUALDI 4
    20 PAOLA SCIMITERNA 2

    ELEGGI SPOLETO 

    NR CANDIDATO PREFERENZE
    15 LETIZIA PESCI 149
    16 FABIO PINCHI 58
    9 EGISTO FEDE 54
    1 ANGELO GELMETTI 45
    4 PAOLO CAPOCCI 45
    21 STEFANO ZUCCHI 28
    12 MARIA ROSA LUCIDI 27
    18 MARCO ROSATI 16
    6 STEFANIA DE PERSIO 13
    20 VALERIO TABORITI 11
    13 LORENZO MARIANI 10
    3 VANNA ARZUFFI 9
    8 GIANCARLO DI MARCO 9
    11 MIRKO GALARDINI 8
    14 NADIA PERGOLARI 7
    7 FRANCESCA DE SANTIS 5
    17 MARZIA POLIZZOTTO 5
    5 LOREDANA CASCINI 4
    10 ROSELLA FU PASQUALE MONTEFALCHESI 3
    2 ADOLFO LUIGI ALBERTI detto DUCCIO 2
    19 GIANLUCA STRINGARI 2
    22 KATIA PULCINI 0

    DIFENDIAMO SPOLETO 

     
    NR CANDIDATO PREFERENZE
    1 LAURA ZAMPA 132
    2 MICHEAL SURACE 78
    17 GIANCARLO VALENTINI 49
    7 MICHELE CUOZZO 30
    16 LUIGI TURCHI 30
    11 LUCA PANNACCIO 27
    3 AURELIA CONTI 23
    5 ALBERTO CALABRESI 15
    18 GIGLIOLA BOCCHINI 13
    13 LUCIA PASCALE 12
    15 SILVIA SINIGAGLIA 12
    12 EDMONDO PARMEGIANI 11
    10 MIRKO MORETTI 10
    9 LUANA FAGIOLI LATINI 8
    6 ANNA LAURA CALDARELLI 6
    4 GIOVANNI BARTOLINI detto GIANNI 5
    8 CLAUDIO DE ROSA 5
    14 FILIPPO RICCI 2

    SPOLETO SÌ 

    NR CANDIDATO PREFERENZE
    1 MAURIZIO HANKE 148
    5 ALESSANDRA CALDARELLI 74
    6 ALESSANDRO CIAMARRA 16
    12 BENVENUTO GINI 16
    23 LINDITA URA 16
    14 MARIA PAOLA LATTUGONI 9
    18 MIRELLA SCORSOLINI 7
    20 TANINO SPAMPINATO 7
    4 FIAMMA MARIA BRUNETTI 6
    15 CRISTINA MASCELLONI 6
    10 GIOVANNA GALDINI 3
    8 EMANUELA CRISPINI 2
    9 GIANLUCA FILIPPUCCI 2
    11 FILIPPO GIANFONDATI 2
    13 TOMMASO INGRAO 2
    3 GABRIELLA BOCCI 1
    7 GIAMPIERO CINTIO 1
    17 ALTERO RANUCCI 1
    19 VALTER SOLFAROLI 1
    21 RENZO SPERANZA 1
    22 GIUSEPPINA TORTORI 1
    2 FRANCESCO ARGENTATI 0
    16 SALVATORE PELUSO 0

     CAMBIAMO 

    NR CANDIDATO PREFERENZE
    1 ALDO TRACCHEGIANI 71
    15 CLARA PILIA 18
    18 ALESSANDRA PROIETTI PEPARELLI 15
    5 DANIELA BENEDETTI 11
    9 LUDOVICA FIORELLI 11
    4 PAOLA BAZZOLI 9
    24 LAURA ZITO 9
    17 ALBERTO PROFILI 8
    23 GIUSEPPE VENANZI 8
    7 CLAUDIO CACCIAVILLANI 7
    8 ALESSANDRO CHELLI 7
    2 CLAUDIA ALLEGRETTI PROIETTI 4
    10 MARCO LIBERO GALLI 4
    20 SERGIO STOCCHI 4
    14 CATIA PIETRARELLI 3
    19 ROSITA SPITELLI 3
    13 MARCO PIERMARIA 2
    3 FRANCESCA ALTIERI 1
    22 BARBARA VALENTINI 1
    6 GABRIELE BRUGNONI 0
    11 ALDO GORI 0
    12 MARCO PESCIAIOLI 0
    16 GIANLUCA PIZZONI 0
    21 CINZIA TAVILLA 0

    SPOLETO NEL CUORE 

    NR CANDIDATO PREFERENZE
    1 FAUSTO ALIMENTI 22
    22 LUCIANO SERVILI 20
    9 GIANCARLO GORI 16
    11 LOREDANA LECCAMUFFI 16
    5 ANDREA CESARINI 14
    7 LUDOVICO FEOLA 14
    3 MARIA LETIZIA CAMPANA 12
    19 GABRIELE PIROLA 11
    10 LUIGI GRAZIANI 8
    21 DONATELLA SALIMBENI 8
    13 MASSIMO CRESCENTINI 7
    14 DANIELA LOPPONI 6
    20 GAETANO PUMA 6
    2 MARINA BATTINI 5
    15 ALESSANDRO MARINI 5
    23 LUCA TARDIOLI 5
    24 NICOLA TOPPO 5
    17 EMANUELA MATTIOLI 4
    8 MASSIMO FORSONI 3
    12 GIANCARLO LOLLI 3
    16 LORELLA MASCIOTTI 2
    4 FLORIANA CANTAFIO 0
    6 RITA FELICI 0
    18 PIERLUIGI ORSINI 0

    IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 

    NR CANDIDATO PREFERENZE
    10 ANNA RITA MARIANI 17
    6 ALESSIO FABRIZI 12
    2 SALVATORE DI FILIPPO 10
    4 ROSANNA DI NOCERA 10
    9 SIMONA MARI 10
    13 FARIDA SANTEGIDI 10
    1 ALESSANDRA DI FILIPPO 7
    7 GIORGIO FAGANELLI 7
    16 MICHELA ZAMPONI 4
    5 DIEGO ESPOSITO 2
    8 CATERINA SAVERIA LO JACONO 2
    3 MARIA GRAZIA DI GIACOMO 0
    11 MASSIMILIANO NERI 0
    12 SARA REHO 0
    14 GIAMPAOLO SANTERAMO 0
    15 MARCO SCIAMANNA 0

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    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2021-09-27 21:09:54
    Non ci sono programmi ma solo promesse, non ci sono fatti ma solo chiacchiere. Non ci sono idee ma solo.....
    Battini marina 2021-09-27 17:26:31
    Ho già scritto un commento ma non l avete pubblicato.....la verità vi fa male?
    Battini Marina 2021-09-27 17:23:23
    L ospedale tornerà a breve come è meglio di prima saranno implementati nuovi reparti con specializzazioni all avanguardia.per quanto riguarda.....
    Battini Marina 2021-09-27 17:21:43
    L ospedale tornerà a breve come è meglio di prima saranno implementati nuovi reparti con specializzazioni all avanguardia.per quanto riguarda.....
    Chiara Besostri 2021-09-26 07:28:46
    Le storie vere sono quelle che lasciano un segno indelebile. Una vicenda di malagiustizia narrata in un romanzo e taciuta.....