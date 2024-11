Elezioni regionali: ha votato il 52,30 per cento degli elettori

Secondo i dati rilevati al termine delle operazioni di voto nei 1000 seggi allestiti in Umbria per l’elezione del Presidente della Regione Umbria e dei 20 consiglieri dell’Assemblea legislativa della dodicesima legislatura (2024-2029), hanno votato il 52,30 per cento degli aventi diritto. In provincia di Perugia i votanti sono stati il 53,02 per cento degli aventi diritto; in provincia di Terni il 50,16 per cento. Sono stati chiamati al voto 701.367 elettori, 523.343 in provincia di Perugia e 178.024.635 in quella di Terni.

Nel 2019 in Umbria ha votato il 64,69 per cento degli aventi diritto, erano stati chiamati al voto 703.596 elettori.