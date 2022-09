Elezioni politiche 2022, apertura straordinaria dello Sportello del Cittadino

Per il rilascio delle tessere elettorali dal 23 al 25 settembre 202 2

Per garantire l’immediato rilascio delle tessere elettorali in occasione delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, è prevista l’apertura straordinaria dello Sportello del Cittadino da venerdì 23 a domenica 25 settembre:

Questi gli orari di apertura:

Venerdì 23 settembre | Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 Sabato 24 settembre | Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 Domenica 25 settembre | Dalle ore 7.00 alle ore 23.00

Per il rilascio è necessario recarsi direttamente allo Sportello in via Busetti. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0743 218197 – 218240.​