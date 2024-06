Elezioni Europee 2024: avviso spostamento seggi

In occasione delle consultazioni elettorali previste per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, i seggi elettorali indicati di seguito verranno temporaneamente spostati nelle sedi indicate:

1) Sezioni nn. 16-17-18-19-20

Dalla scuola primaria “Giuseppe Sordini” in via Visso alla scuola scuola secondaria di I grado “Luigi Pianciani” in via Arpago Ricci

2) Sezioni nn. 24-25

Dalla scuola primaria “La Miniera del sapere” in via Carlo Marx alla scuola primaria “Arcobaleno” in via Eugenio Curiel.

Gli elettori della Sezione n. 40 potranno invece tornare ad esercitare il diritto di voto nella sede originaria della scuola primaria di Beroide.​