Elezioni Amministrative, la CGIL chiede un confronto sui programmi e sul futuro della città

LE PROSSIME ELEZIONI COMUNALI DI SPOLETO DOVRANNO VEDERE UN CONFRONTO ANCHE SUI PROGRAMMI E SUL FUTURO DELLA CITTA’!

Nella nostra autonomia di forza sociale non entriamo nel merito delle candidature, pero’ riteniamo utile invitare tutti a ragionare anche di programmi e di progetti, aldilà e oltre le persone che legittimamente si candidano.

La pandemia che ha colpito duramente tutto il nostro territorio, ha allargato le diseguaglianze sociali e ha incentivato le difficoltà del nostro tessuto economico sociale.

Segnali che erano precedenti al manifestarsi del Covid 19, con le sue conseguenze preoccupanti.

Vediamoli in rapida successione:

• la crisi demografica.

Spoleto passa da 38354 abitanti del 2012 agli attuali 37.331 , con una perdita del 2,7 %. Nello stesso periodo gli stranieri passano dai 3622 del 2012 agli attuali 3939 con un aumento del 8,8%.Quindi possiamo dire che l’afflusso degli stranieri ha frenato la perdita. Inoltre c’è da sottolineare che siamo difronte ad un costante e progressivo invecchiamento della popolazione, con gli ultra 65 enni che arrivano al 28,3%, tre punti in più della media regionale, e gli ultra 80 enni arrivano al 9,7%, mentre l’indice di natalità nello stesso periodo crolla da 8,6 a 5,7.

• Il reddito medio a Spoleto corrisponde a 19528 euro su base annua, mentre la media nazionale è di 21511 euro. Quindi abbiamo un reddito medio consistentemente più basso della media nazionale. La pensione di vecchiaia media, che corrisponde a 1120 euro lorde mensili, è invece leggermente più alta della media regionale, che è di 1031 euro mensili. Alto è il numero delle persone che percepiscono l’indennità di accompagnamento, che riguarda 2150 cittadini. Il deposito bancario medio corrisponde a 15611 euro, ampiamente inferiore alla media nazionale che è di 34771 euro. Quindi sul versante del reddito c’è una tenuta solo sulla parte più anziana della popolazione, mentre è consistente la differenza complessiva per il restante della popolazione.E quindi si puo’ dire che la tenuta sociale della città poggia sulla popolazione anziana, dove peraltro cresce il fenomeno della non autosufficienza , sempre piu’ ampia e vasta.

• Il sistema produttivo. Per quanto riguarda il sistema delle imprese, Spoleto da tempo vive una profonda crisi industriale, basta pensare alle vicende della IMS ex Pozzi, a quelle della Cementir e alle preoccupazioni sul futuro della Novelli. Questa situazione si ripercuote sul fatto che, siamo difronte ad un sistema imprenditoriale sempre più frantumato. Infatti il 56,4 % dei lavoratori dipendenti è occupato in micro imprese ( al di sotto dei 9 addetti). Il 21,9% in piccole imprese, che vanno da 10 a 49 addetti, il 18,8% in medie imprese, che vanno dai 50 ai 249 addetti e solo il 3 % lavora in grandi imprese, cioè quelle al di sopra dei 250 addetti. A testimonianza della crisi industriale di Spoleto, basta citare il fatto che solo il 17,9% dei lavoratori, è impegnato nella manifattura, mentre la media regionale è del 25,6%. Un elemento di tenuta positiva, è rappresentato dalla presenza di grandi aziende olearie, che in questo ultimo periodo hanno consolidato anche un mercato di carattere internazionale.



I dati che abbiamo prima elencato dimostrano che il confronto è più che mai necessario



Mario Bravi (segretario Provinciale SPI CGIL Perugia).

Anelide Michelsanti (segretaria Lega SPI CGIL Spoleto)