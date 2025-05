Elettronica sperimentale e musica indiana: la cantante e producer Arushi Jain porta al Festival dei Due Mondi il suo sound unico con il nuovo album Delight

Si aggiunge ancora un nome della scena musicale internazionale al programma del prossimo Festival dei Due Mondi: Arushi Jain è a Palazzo Collicola venerdì 4 luglio (ore 23) con il live set che presenta il suo ultimo album Delight. Musicista, cantante e producer indiana, Arushi Jain si divide tra New Delhi e New York, crea il suo linguaggio musicale unico al mondo unendo l’elettronica sperimentale con la tradizione musicale indiana. Delight, uscito nel 2024, è stato acclamato da Pitchfork, da The Fader e dal Guardian per la capacità di «intrecciare programmazioni sintetiche in paesaggi sonori ampi e coinvolgenti, fondendo con eleganza l’elettronica sperimentale degli anni ’80 alle melodie raffinate della musica classica indiana». Dal mondo spirituale indiano Jain eredita un senso di atemporalità, di creazione e di esistenza al di fuori di definizioni rigide ed esterne, fondamento della sua cornice creativa. E con Delight indaga la relazione tra l’ascolto e il tempo: come l’ora del giorno può influenzare la nostra percezione della musica? Il nuovo live set attraversa i territori sonori familiari del suo universo musicale, ampliandone però la portata ritmica in maniera decisa e innovativa.

Le sue influenze spaziano dalla musica classica indiana – Ustad Z.M. Dagar, Sharan Rani, Shiv Kumar Sharma – agli innovatori come Sheila Chandra, Terry Riley, Laurie Spiegel, Charanjit Singh, fino ad artisti contemporanei come Squarepusher, Coil, Kangding Ray, Alva Noto, Donato Dozzy, Aphex Twin, HTRK, Cocteau Twins, Mazzy Star. Il disco precedente, Under The Lilac Sky (2021), è stato celebrato come “Experimental Album of the Year” da Pitchfork e “Global Album of the Month” dal Guardian. La sua musica non è una fusione forzata di mondi diversi, ma un’espressione organica del suo gusto personale, che approfondisce anche attraverso le sue residenze mensili su NTS Radio e Lot Radio.



