Eine Kleine Musik 2022, la Tragédie de Carmen

Teatro Caio Melisso, Giovedì 11 agosto, ore 20.30, venerdì 12 agosto, ore 18.00, Sabato 13 agosto, ore 12.00 e ore 20.30

In scena al Teatro Caio Melisso di Spoleto una rivisitazione della Carmen di Bizet curata da Peter Brook, il celebre regista britannico da poco scomparso. In questo adattamento del 1981, infatti, il regista Peter Brook – con la musica di Marius Constant e le scene di Jean-Claude Carrière – riesce a comprimere in ottanta minuti la partitura di Bizet, enfatizzando il nucleo tragico della vicenda.

Il lavoro di regia di Alessio Pizzech – supportato dall’allestimento scenico di Andrea Stanisci, i costumi di Clelia De Angelis e le luci di Eva Bruno – si pone proprio in questa direzione. «È come se tutti i personaggi fossero esplosi nella mente di Don José, commenta il regista, in un gioco di specchi in cui ciascuno rappresenta uno specifico tratto dell’animo umano e una parte dell’altro. Vediamo ad esempio contrapporsi le due protagoniste femminili Micaela, ciò che ci viene detto di essere, e Carmen, ciò che non sappiamo di essere. L’uccisione di tutti i personaggi da parte di Don José è il nodo tragico della vicenda, in cui la morte è l’unica risoluzione possibile».

Dirige l’Ensemble del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto il Maestro Carlo Palleschi.

Sul palcoscenico i cantanti vincitori o idonei dei Concorsi “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici di Spoleto 2021 e 2022, oltre a quelli che la Direzione artistica ha selezionato tra i cantanti che si sono presentati alle audizioni e cantanti vincitori delle scorse edizioni: Veronica Aracri, Antonia Salzano e Tamar Ugrekhelidze saranno Carmen; Maria Stella Maurizi e Alessia Merepeza Micaela; Oronzo D’Urso e Carlo Eugenio Raffaelli Don José e Alfonso Michele Ciulla e Alberto Petricca Escamillo. Con loro, rispettivamente nelle parti di Zuniga, Lillas Pastia e Garcia, gli attori Matteo Prosperi, Valentino Pagliei e Raffaele De Vincenzi.

Una nuova produzione in scena al Teatro Caio Melisso di Spoleto nei giorni di giovedì 11 agosto alle ore 20.30, venerdì 12 agosto alle ore 18.00 e sabato 13 agosto alle ore 12.00 e alle ore 20.30.

In occasione della Stagione Lirica Regionale 2022, l’opera sarà poi rappresentata all’Auditorium San Domenico di Foligno [mercoledì 21 settembre, ore 20.30], al Teatro degli Illuminati di Città di Castello [giovedì 22 settembre, ore 20.30], al Teatro Comunale di Todi [venerdì 23 settembre, ore 20.30] e al Teatro Sergio Secci di Terni [sabato 24 settembre, ore 20.30].

Lo spettacolo è in collaborazione con il Comune di Spoleto, nell’ambito di Accade d’estate a Spoleto.

Per gli spettatori che assisteranno ad una delle quattro recite di Tragédie de Carmen a Spoleto, tre ristoranti storici della città propongono un menù a prezzo speciale dedicato alla Spagna e alla caliente Carmen, con degustazioni di piatti tipici della cucina iberica:

– Tric Trac , via del Duomo | tel. 0743 44592 | www.ristorantetrictrac.com;

– Il Panciolle , via del Duomo 3/5 | tel. 334 931 7965 | www.ilpanciolle.it;

– Locanda della Signoria , piazza della Signoria 5 | tel. 0743 47752 | https://ristorantelasignor.wixsite.com/ilmiosito.

Per prenotazioni tavoli e informazioni si prega di contattare direttamente i ristoranti aderenti.

I biglietti sono acquistabili presso le rivendite autorizzate Ticket Italia e online al seguente link: https://www.tls-belli.it/stagione-lirica-2022. Per informazioni scrivere a info@ticketitalia.com oppure chiamare i numeri 0743.222889 / 338.8562727 / 0743.221645. INGRESSO UNICO 15€ (esclusi diritti di prevendita).