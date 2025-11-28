Educare al rispetto: una giornata di formazione contro la violenza di genere all’I.I.S. ‘Sansi Leonardi Volta

Il 27 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’I.I.S. “Sansi Leonardi Volta” ha organizzato un importante momento di formazione e sensibilizzazione rivolto alle classi del biennio dei Licei Classico, Linguistico, Artistico e delle Scienze Umane.

L’iniziativa si è svolta nella sala capitolare del Liceo Artistico, articolata in due turni per permettere una partecipazione ampia e ordinata.

L’evento è stato aperto dal Dirigente Scolastico, Prof. Mauro Pescetelli, e dall’Assessora del Comune di Spoleto, Luigina Renzi, che hanno evidenziato il ruolo fondamentale della collaborazione tra scuola e istituzioni nella prevenzione della violenza di genere.

A seguire, il Capitano Marco Rotondi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Spoleto, e il Maresciallo Gerardo Loglisci hanno illustrato gli aspetti normativi e penali legati al tema, spiegando le procedure di intervento, denuncia e tutela delle vittime. L’incontro ha avuto l’obiettivo di fornire ai giovani strumenti utili per riconoscere i segnali di violenza e promuovere una cultura del rispetto e della legalità.

Gli studenti hanno partecipato con interesse, ponendo domande su implicazioni legali, dinamiche psicologiche e misure di protezione previste dall’ordinamento.

Il Dirigente Scolastico ha espresso gratitudine al Comune di Spoleto e all’Arma dei Carabinieri per il prezioso contributo offerto, sottolineando l’importanza di iniziative capaci di formare cittadini consapevoli e responsabili.