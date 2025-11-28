Educare al rispetto: una giornata di formazione contro la violenza di genere all’I.I.S. ‘Sansi Leonardi Volta

    • Il 27 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’I.I.S. “Sansi Leonardi Volta” ha organizzato un importante momento di formazione e sensibilizzazione rivolto alle classi del biennio dei Licei Classico, Linguistico, Artistico e delle Scienze Umane.

    L’iniziativa si è svolta nella sala capitolare del Liceo Artistico, articolata in due turni per permettere una partecipazione ampia e ordinata.

    L’evento è stato aperto dal Dirigente Scolastico, Prof. Mauro Pescetelli, e dall’Assessora del Comune di Spoleto, Luigina Renzi, che hanno evidenziato il ruolo fondamentale della collaborazione tra scuola e istituzioni nella prevenzione della violenza di genere.

     

    A seguire, il Capitano Marco Rotondi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Spoleto, e il Maresciallo Gerardo Loglisci hanno illustrato gli aspetti normativi e penali legati al tema, spiegando le procedure di intervento, denuncia e tutela delle vittime. L’incontro ha avuto l’obiettivo di fornire ai giovani strumenti utili per riconoscere i segnali di violenza e promuovere una cultura del rispetto e della legalità.

     

    Gli studenti hanno partecipato con interesse, ponendo domande su implicazioni legali, dinamiche psicologiche e misure di protezione previste dall’ordinamento.

     

    Il Dirigente Scolastico ha espresso gratitudine al Comune di Spoleto e all’Arma dei Carabinieri per il prezioso contributo offerto, sottolineando l’importanza di iniziative capaci di formare cittadini consapevoli e responsabili.

