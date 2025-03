Edizione straordinaria di “Visti dalla Tribuna”: la tabella di Roberto Mattia

di Roberto Mattia

Se alla “Gazzetta” o al “Corriere dello Sport” possono farlo, perché noi no? E allora lanciamo la classica di fine stagione: la tabella per la corsa alla vetta. La situazione è ancora aperta, con una lepre che non riesce a scrollarsi di dosso in maniera definitiva i due levrieri alle calcagna. Il San Venanzo ha 4 punti di vantaggio sul Foligno e 6 sullo Spoleto, ma ancora non è finita: il 23 marzo, quando ci sarà lo scontro diretto al “Pambianco” tra le prime due, molto potrebbe decidersi.

LA CORSA ALLA VETTA -Teoricamente il calendario più facile lo ha la terza forza del campionato;lo Spoleto. Gli uomini di Cavalli devono provare, male che vada, almeno a riprendersi la seconda piazza per giocare in casa la finale play off con due risultati su tre. Le ultime sei avversarie dei biancorossi sono tutte squadre in lotta per la salvezza e questo non renderà le cose tanto agevoli (in particolare il derby con la Ducato). L’imperativo è rimanere attaccati al treno ed aspettare cosa accadrà nello scontro diretto tra San Venanzo e Foligno. Le due battistrada hanno un calendario tutto sommato simile, ma gli uomini di Montecucco, a stretto giro , giocheranno anche contro Guardea e Amc, mentre il Foligno avrà anche da “sbattere” contro Clitunno e Campitello. Quindi, la sensazione è che le tre prossime giornate daranno un’idea precisa di quello che sarà l’epilogo del campionato. Il resto delle squadre, dal Campitello (41) al Torgiano (35), di fatto rischia di non avere più nulla da chiedere al campionato: solo i ternani e il Bevagna possono provare a ridurre la forbice dal terzo posto per andare a giocarsi la semifinale play off. Vi riusciranno?

LA SALVEZZA -Situazione decisamente complessa per l’Amc 98, che pure sta lottando con coraggio per evitare la retrocessione diretta, ma il distacco di -4 è un bel fardello, visto anche che la squadra di Rocchi incrocerà San Venanzo e Spoleto in questa coda di stagione. In tre punti poi, in piena zona play out, ci sono Guardea (23) Todi (22), Ducato (21), la quale è a secco di vittorie ormai da un girone e Fanello (20). Saranno queste quattro a convivere con lo spettro Prima Categoria fino alla fine? Lo sperano fortemente Nestor, Cerqueto, Sangemini (27) e Clitunno (26). Insomma, un bel gruppone di pericolanti.

(Nella tabella in maiuscolo le gare interne)