Ecco la maglia del Perugia per la stagione 2022/2023

Sarà disponibile da lunedì

(DMN) Perugia – il Perugia calcio, tramite i propri canali social, ha diffuso, nel pomeriggio di oggi,il video di presentazione della nuova maglia per la stagione 2022/2023. La maglia “home”, come da tradizione, sarà rossa con dettagli bianchi. Dietro il collo c’è la scritta 1905 mentre su tutta la maglia sono stampati gli stemmi delle porte della città. La nuova maglia sarà in vendita da lunedì 18 luglio alle ore 16 allo store del museo, al centro commerciale Gherlinda e nel sito internet della Frankie Garage.